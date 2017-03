Công an phường rượt đuổi 2 km bắt tên trộm xe

Đến gần Trường mầm non Sen Hồng, hai người này phát hiện ông Nguyễn V.A (ngụ KP2, phường 10) hành nghề chạy xe ôm đang say rượu nằm cạnh xe gắn máy BKS 63H7-3961. Người ngồi sau liền tiếp cận "con mồi" lục tìm chìa khóa và trộm xe tẩu thoát.



Tổ tuần tra lập tức truy đuổi. Khi chạy theo được gần 2 km, đến đường Đoàn Thị Nghiệp (thuộc phường 5, TP.Mỹ Tho) hai đối tượng quăng xe chạy bộ.



Sau đó, một người nhảy xuống cống thoát nước ẩn nấp nhưng đã bị tổ tuần tra tóm gọn. Riêng người còn lại nhanh chân chạy thoát.



Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng công an phường 10, cho biết bước đầu tên trộm khai tên Phạm Trung Tính (22 tuổi), ngụ thị trấn Hộ Phòng, H.Giá Rai (Bạc Liêu).



Công an TP.Mỹ Tho đang tiếp tục điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng còn lại.





Theo Thanh Nga (TNO)