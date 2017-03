Công an quận 5 bắt giữ 4 người Trung Quốc

Sáng 27-6, Công an quận 5 bàn giao Guan Zao (46 tuổi), Ke Qinying (52 tuổi), Xie Yuqiong (44 tuổi) và Zhang Huamei (47 tuổi, đều quốc tịch Trung Quốc) cùng với tang vật có giá trị hơn 600 triệu đồng cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.



Đem vàng bạc đến làm phép để "hấp thu linh khí"

Trước đó, sáng 25-6, các trinh sát Công an quận 5 bắt quả tang nhóm nghi phạm nói trên lừa lấy tiền, vàng của bà N. (62 tuổi, ngụ quận 5).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận về việc lừa đảo của mình.

Theo đó, ngày 19-6, cả bốn vào Việt Nam du lịch. Tại sân bay Quảng Châu (Trung Quốc), họ gặp người đàn ông tên Châu (chưa rõ lai lịch) móc nối về Việt Nam dựng lên kịch bản “làm phép chữa bệnh” để lừa đảo. Châu hứa hẹn sẽ chia cho bốn người này khối tài sản lớn và sẽ chu cấp tất cả chi phí đi lại, sinh hoạt.

Theo gợi ý của Châu, tại Việt Nam nhóm sẽ nhắm vào những người nhẹ dạ tin vào thần linh, bùa phép chữa bệnh. Châu phân công Zhang Huamei tìm “con mồi” để bắt chuyện làm quen, Xie Yuqiong và Ke Qinying sẽ giới thiệu thầy trị bệnh bằng phép để lừa đảo, còn nhiệm vụ của Guan Zao là đi theo quan sát người bị hại.



Bốn nghi phạm bị Công an quận 5 bắt. Ảnh: CTV

Thực hiện kế hoạch, sáng 25-6, cả bốn người Trung Quốc ngồi trên taxi còn Châu đi xe máy đến chợ Phùng Hưng (quận 5). Khi gặp bà N. (62 tuổi, ngụ quận 5) Zhang Huamei giả vờ hỏi có biết ông thầy nào chữa bệnh giỏi hay không thì bà N. trả lời: “Không biết, tôi cũng bệnh quá trời, không biết chạy chữa ở đâu”.



Khi Huamei bỏ đi thì Xie Yuqiong và Ke Qinying đến giả vờ như không quen biết Zhang Huamei, “rỉ tai” bà N. rằng có ông chú là thầy chữa bệnh bằng phép rất hay, không lấy tiền chi phí.

Cách làm phép là bà N. phải mang vàng, đá quý đến để cho thầy làm phép rồi sẽ trả lại. Khi mang những vật làm phép đó về để trong nhà thì sẽ hấp thu linh khí, bệnh sẽ nhanh khỏi.

Phá án từ sự cảnh giác của ngành công an

Nghe bùi tai, bà N. tin tưởng nên về nhà để lấy tài sản và hẹn sẽ gặp Zhang Huamei, Xie Yuqiong, Ke Qinying trước công viên Thuận Kiều Plaza (quận 5).

Khi bà N. về nhà, Guan Zao đi theo phía sau để theo dõi. Khoảng 30 phút sau, bà N. mang theo số tiền hơn 5 triệu đồng, ba lượng vàng thẻ SJC 9999, một chiếc lắc vàng trọng lượng khoảng 5,9 chỉ đến điểm hẹn.

Tại đây, nhóm nghi phạm kêu bà N. bỏ toàn bộ số tài sản mang theo vào bao nylon màu đen có chai nước suối bên trong nói là nước thánh. Nhóm nghi phạm đánh tráo cho bà N. một bao nylon màu đen khác chứa chai nước suối, cục đá và giấy rồi nói đã "làm phép" cho bà N. mang về. Để chắc ăn, trên đường về, Guan Zao tiếp tục theo dõi bà N. coi có báo công an hay không...

Ngay lập tức các trinh sát Công an quận 5 đã bắt quả tang nhóm nghi phạm này cùng toàn bộ tang vật..

Trung tá Ngô Tấn Tài, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an quận 5, cho biết khi nhóm nghi phạm vào địa bàn quận 5 thì từ nguồn tin cơ sở, công an quận đã tung trinh sát theo dõi chặt chẽ hành tung của họ. Qua quan sát, các trinh sát nhận thấy nhóm này không có hoạt động buôn bán, dịch vụ gì mà chỉ lòng vòng vào các chợ lân la, dò hỏi hết người này đến người nọ.

Xác định nhóm nghi phạm này có biểu hiện lừa đảo nên đội đã xác lập án, xin chỉ đạo của trưởng công an quận để theo dõi phá án.

Trung tá Tài cho biết khi kiểm tra khách sạn nhóm nghi phạm đang trú ngụ, công an quận thu giữ thêm hơn 500 triệu đồng tiền Việt Nam. Công an quận cũng thông báo nếu còn nạn nhân nào bị nhóm này lừa có thể liên lạc cơ quan công an để làm rõ.