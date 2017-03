Công an quận Cầu Giấy tìm chủ sở hữu xe máy

Xe máy ATTILA- BKS: 29P2- 7049 SK: 737137; SM: 737137; Xe máy Honda- BKS: 29F3- 8862 SK: 1013003; SM: 1013004; Xe máy DREAM- BKS: 33K5- 5449 SK: 00081178; SM: 21007002; Xe máy ATTILA- BKS: 29U6- 6259 SK; SM: 016495;

Xe máy SUNFAT- BKS: không SK; SM: 932918; Xe máy BEST- BKS: 36L1- 2948 SK: 152615; SM: 220002615; Xe máy SYM- BKS: 29P8- 5730 SK: 050956; SM: 0505956; Xe máy WAVE ZX- BKS: 28F4- 1324 SK: 001224; SM: 01701678; Xe máy DREAM- BKS: 29N9- 6053 SK; SM: 3074577; Xe máy SUZUKI VIVA- BKS: 29K2- 5803 SK; SM: 113240; Xe máy NOUVO- BKS: 16K9- 2365 SK: 002212; SM: 02212;

Xe máy WAYXIN ZS- BKS: 29X4- 2113 SK; SM: 005817; Xe máy WAVE- BKS: 30F7- 8269 SK; SM: 00736; Xe máy WAVE LONCIN- BKS: không SK: 1312214; SM: 01312214; Xe máy WAVE S- BKS: không SK: 06738; SM: 006738; Xe máy WAVE- BKS: không SK: 1006406; SM: 0005625; Xe máy SUPE WOUL- BKS: 29N4- 6108 SK; SM: 02023393.

Ai là chủ sở hữu xin liên hệ đồng chí Nguyễn Chí Cương - Công an phường Trung Hòa - Cầu Giấy. Điện thoại 043.556.4573. Trong vòng 30 ngày nếu ai không đến Công an phường sẽ giải quyết theo thẩm quyền



Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ xe máy HONDA CUSTOM - không biển số, SK: 1000703; SM: 1404445. Ai là chủ sở hữu xe liên hệ đồng chí Nguyễn Đức Minh - Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy, điện thoại 043.939.8123. Trong vòng 30 ngày nếu ai không đến Công an quận Cầu Giấy sẽ giải quyết theo thẩm quyền.

Theo CAND