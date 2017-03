Công an quận vào cuộc xác minh

Ngày 13-2, gia đình anh Nguyễn Hồng Khởi - người phải nhập viện sau khi bị Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức mời lên làm việc chiều 11-2 đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ việc anh Khởi bị công an phường đánh.

Trong đơn gửi Công an quận Thủ Đức và Công an TP.HCM, gia đình nạn nhân yêu cầu cơ quan chức năng xử lý những người có liên quan đến thương tích của anh Khởi và bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần.

Kết quả siêu âm tối 11-2 của BV Hoàn Hảo xác định anh Khởi bị đa chấn thương, chấn thương đầu, tràn dịch hố chậu.

Gia đình nạn nhân cho biết rất hoang mang với thương tích của anh Khởi: Trong một thời gian ngắn BV Hoàn Hảo lại có hai kết quả siêu âm khác nhau. Cụ thể vào chiều 11-2, khi anh Khởi mới nhập viện thì kết quả siêu âm xác định bị tràn dịch hố chậu. Đến sáng hôm sau, bệnh viện lại kết luận không có gì bất thường. Tuy nhiên, đến chiều 13-2 anh Khởi vẫn than đau nhiều ở bụng, chưa ăn uống được gì. Do đó, gia đình đề nghị xin chuyển viện nhưng bác sĩ không đồng ý.

Trước câu hỏi: Vì sao anh Khởi trước khi bị công an phường mời về trụ sở làm việc thì khỏe mạnh nhưng sau khi công an làm việc lại phải nhập viện, ói ra máu, trên người có nhiều vết thương..., chiều 13-2, Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Trưởng Công an phường Linh Xuân, nói: Phường đã có buổi làm việc, giải trình với Ban chỉ huy Công an quận Thủ Đức về vụ việc.

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, cho biết: Quận đang xác minh sự việc. Khi có kết quả xác minh sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Liên quan sự việc trên, sáng 13-2, ông Huỳnh Thanh Nhân, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, nói: “Sau khi báo chí phản ánh, tôi đã yêu cầu công an quận báo cáo. do quận chưa nhận báo cáo bên công an nên chưa rõ sự việc đúng sai thế nào. Đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang thì ngành công an sẽ xử lý nhưng tôi cũng đã chỉ đạo công an quận xác minh sự việc, nếu cán bộ công an có sai phạm như báo chí phản ánh thì phải xử lý nghiêm.

MAI KHUÊ - V.HOA