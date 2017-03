Công an sân bay xô xát với côn đồ có súng?

Nguồn tin của VietNamNet cho hay, Công an Q.Tân Bình, TP.HCM đang thụ lý điều tra về vụ việc 2 cán bộ đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất xô xát với 1 nhóm thanh niên vào rạng sáng 8/9.

Đáng nói, trong trình báo 2 công an cửa khẩu có chi tiết nhóm thanh niên dùng vật giống súng ru lô để tấn công họ.

Khoảng 5h rạng sáng 8/9, Nguyễn Anh H. (SN 1984) và Nguyễn Thanh H. (SN 1987, cùng là cán bộ đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất) đến công an P.2, Q.Tân Bình trình báo họ bị tấn công trên đường.

Cụ thể trước đó khoảng 30 phút, anh H. điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Bạch Đằng. Đến trước nhà B86 đường Bạch Đằng, anh H. bị té do vướng sợi dây điện thòng đất. 3 đối tượng thanh niên ở gần đó liền có mặt để…hỏi thăm.

Cùng lúc anh Thanh H. đang ngồi nhậu gần đó, chứng kiến vụ việc nên chạy ra can thiệp.

Do nghĩ sợi dây điện thòng xuống đường là do nhóm 3 thanh niên giăng bẫy nên giữa 2 cán bộ công an cửa khẩu và 3 đối tượng trên xảy ra mâu thuẫn cự cãi và ẩu đả.

Các nạn nhân trình báo, lúc xô xát qua lại, 1 trong 3 thanh niên rút từ trong người ra 1 vật nhỏ màu trắng bạc giống súng ru lô đập vào đầu anh H. gây thương tích. 2 đối tượng còn lại dùng tay hành hung anh H.

Sau đó nhóm 3 thanh niên bỏ đi. 2 nạn nhân đến công an phường trình báo toàn bộ diễn biến như nói trên.

Hai nạn nhân còn nghi vấn, 3 đối tượng tấn công họ là người đi ra từ cơ sở kinh doanh ngay trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình.



Sau đó công an P.2 đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở bán đá ở địa chỉ A61 đường Bạch Đằng.

Công an phát hiện tại phòng ngủ của nhân viên cơ sở có một số bộ phận của súng, nghi là súng ru lô và một bản vẽ bằng tay có hình dạng giống súng ru lô.

Hiện công an Q.Tân Bình, TP.HCM đang điều tra, làm rõ.

Theo Đàm Đệ (VNN)