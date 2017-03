Công an Thanh hóa bắt giữ 100.000 viên ma túy tổng hợp

Tang vật vụ án bị bắt giữ. (Ảnh: Duy Hưng/Vietnam+)

Đây là một trong những chuyên án bắt giữ được với số lượng ma túy dạng viên lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.Sáng ngày 1/1, lực lượng công an Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng ở xóm Hạnh (xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa).Hưng là một trong bốn đối tượng bị lực lượng công an Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang có dấu hiệu buôn bán, tàng trữ 100.000 viên ma túy tổng hợp tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.Trước đó vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 31/12, lực lượng công an Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ập vào một nhà nghỉ kể trên và phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng đang có dấu hiệu buôn bán 100.000 viên ma túy tổng hợp đựng trong một túi xách màu đen cùng nhiều vật dụng khác.Qua lời khai ban đầu cho biết, các đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1969, ở xóm Hạnh, Đông Tân, Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa; Lê Thị Ất, sinh năm 1975, ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Hai đối tượng còn lại hiện chưa rõ danh tính.Các đối tượng đã đi một xe ôtô Lào mang biển kiểm soát UN 9031 trước khi vào nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Rừng Thông để thực hiện hành vi buôn bán. Phía sau thùng xe chở theo một cây cảnh, được gói ghém cẩn thận.Đây là một trong những chuyên án đấu tranh chống lại loại tội phạm buôn bán ma túy được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy lên kế hoạch phá án trong thời gian dài và phá án vào đúng dịp cuối năm 2013 đầu năm 2014.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Theo Trịnh Duy Hưng (Vietnam+)