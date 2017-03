Công an thị trấn gửi “thư” xin tiền doanh nghiệp

Vào các ngày 16 và 17/8, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn thị trấn Quy Đạt đồng loạt nhận được một bức “thư ngỏ” của Công an Thị trấn Quy Đạt, bên dưới có chữ ký và con dấu của ông Trần Xuân Tương - Chủ tịch UBND thị trấn và ông Đinh Toàn Nghệ - Trưởng Công an thị trấn.

Nội dung bức “thư ngỏ” xin tiền gửi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Lá “thư ngỏ” được viết bởi phông chữ cách điệu, với cách đặt vấn đề “chào, chúc” thân mật và trịnh trọng khác hẳn với các văn bản hành chính thông thường.

Trong thư, Công an thị trấn Quy Đạt biện lý do kinh phí hoạt động khó khăn nên xin các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ để tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Công an xã, thị trấn (10/10).

Phản ánh với báo, một chủ hộ kinh doanh (đề nghị không nêu tên) cho biết: “Hoạt động kinh doanh buôn bán và sinh sống trên địa bàn, công an thị trấn xin thì cũng phải cho thôi. Nhưng cơ quan nhà nước mà viết thư xin tiền dân tôi thấy khó coi quá”.

Mặc dù không đặt ra mức ủng hộ, song sau những lời cảm ơn, chúc sức khỏe… Công an thị trấn đã ghi kèm một ghi chú: Công an thị trấn sẽ tổ chức đoàn quyên góp đến từng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm bắt đầu từ ngày 17/8.

Đúng như ghi chú, qua 2 ngày “ra quân” đến từng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn, “đoàn quyên góp” của thị trấn đã thu được gần 15 triệu đồng và vẫn còn nhiều hộ… đi vắng. Mức đóng góp dao động từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng/cơ sở.

Trao đổi với PV ngày 19/8, ông Đinh Toàn Nghệ tái khẳng định nội dung ghi trong “thư ngỏ”: chủ trương này đã được Đảng ủy, UBND thị trấn Quy Đạt nhất trí.

“Kinh phí rót cho hoạt động của Công an thị trấn eo hẹp quá, từ đầu năm tới giờ lại tiếp tới 3 đoàn cấp trên về công tác nên rất khó khăn. Chúng tôi nảy ra sáng kiến này, chỉ viết thư ngỏ chứ có áp đặt mức đóng góp đâu” - ông Nghệ giãi bày.

Tay cầm cuốn “sổ vàng” ghi lại danh sách những doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, ông Nghệ khẳng định đây là năm đầu tiên Công an Thị trấn đứng ra “lệ quyên” theo cách này. Song ông vẫn không quên “trách khéo” Kho bạc Nhà nước huyện Minh Hóa và một doanh nghiệp có tiếng trên địa bàn vì hỗ trợ ít.

Ông Đinh Bá Thiên - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Quy Đạt xác nhận: chủ trương này đã được Đảng ủy và UBND thị trấn thông qua. Trả lời câu hỏi của PV về tính đúng đắn của chủ trương xin tiền doanh nghiệp, ông Thiên chỉ nói gọn: “Ngân sách địa phương khó khăn quá”. Tương tự, ông Nghệ cũng không hề bày tỏ ý định sẽ trả lại số tiền này.

