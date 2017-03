Công an thị trấn Sông Đốc bị tố đánh hai thiếu niên

Theo gia đình 2 em, khoảng 21h ngày 13/8 Khang chở Tài bằng xe máy đi chơi quanh thị trấn cửa biển. Vừa qua UBND thị trấn Sông Đốc, Khang thấy công an nên rồ ga bỏ chạy và bị đuổi theo. Chạy được khoảng 2 km, xe Khang bị cúp đầu khiến cả 2 ngã xuống đường.

"Lúc đó công an thị trấn xông vào còng tay, đánh tới tấp vào người rồi đưa về trụ sở. Tại đây 2 đứa bị giữ đến 23 h, gia đình đến yêu cầu thả người thì công an thị trấn mới cho Khang, Tài về", người thân 2 em kể.

Theo ông Từ Văn Hiền, Khang và Tài sau đó được gia đình đưa vào bệnh viện khám rồi tố cáo bị công an đánh. Ông đã chỉ đạo công an thị trấn báo cáo gửi UBND huyện Trần Văn Thời và yêu cầu công an huyện vào cuộc làm rõ vào chiều 14/8.

"Bệnh viện cho biết 2 em không bị gì nên đã cho về. Công an thị trấn tường trình là Khang chạy xe lạng lách, cố tình không cho lực lượng chức năng vượt lên và sau đó tự trượt ngã. Lực lượng làm nhiệm vụ dùng dùi cui nhựa gõ nhẹ vào bắp đùi chứ không đánh", ông Hiền cho biết nội dung công an thị trấn tường trình.

Theo Công an huyện Trần Văn Thời, vụ việc đang được xác minh nên chưa thông tin chi tiết cho báo chí.