Công an thông tin về clip chủ cửa hàng điện thoại bị đánh

Ngày 24-3, trên trang Facebook cá nhân của anh Ngô Nhan Đức Huy (ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) đăng tải một video ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên lao vào cửa hàng, dùng hung khí đánh đập anh Huy.



Ngoài clip ghi lại sự việc, anh Huy cũng than phiền về cách thức xử lý của Công an phường 4 (quận 5) và Công an quận 5.

Clip hành hung xôn xao trên mạng xã hội



Trên trang cá nhân anh Huy viết: “Cách đây hai tháng ở cửa hàng của mình bị bọn côn đồ hành hung, trộm cắp, hủy hoại tài sản của tiệm, đã đưa đơn yêu cầu khởi tố. Nhưng đến nay là ba tháng và ko thấy gì… Mình thì chạy từ Nhà Bè lên Công an quận 5 không biết bao nhiêu lần… Mình là người thiệt hại đi báo công an hóa ra còn thiệt hơn…”.





Hai nam thanh niên dùng hung khí đánh anh Huy tại cửa hàng (phường 4, quận 5)

Tiếp xúc với phóng viên, anh Ngô Nhan Đức Huy, người đã đăng tải clip và nội dung nói trên cho biết: Vào chiều 20-12, khi đang làm sổ sách tại cửa hàng bán thiết bị di động và xa xỉ phẩm trên đường Hùng Vương (phường 4, quận 5) thì có hai thanh niên lao vào cửa hàng.

“Hai người này trước đây là bạn của mình, khi họ vào cửa hàng mình đã đoán là có chuyện nên nói một nhân viên ra ngoài gọi điện thoại báo Công an phường 4. Sau đó, hai người này vào cửa hàng, một người nói "sao mày vô lễ với mẹ tao", một người đập tủ kính. Sau đó cả hai lao vào đánh mình và camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc” - anh Huy nói.



Thông tin từ anh Huy, hai người đánh anh và đập phá cửa hàng là hai anh em ruột tên là Hưng và Hiển (ngụ quận 1). Trước đây, anh Huy và hai nam thanh niên nói trên là bạn, sau đó tình cảm sứt mẻ vì những mâu thuẫn xung quanh một món nợ tiền bạc.

Theo anh Huy, Công an phường 4 và Công an quận 5 đã giải quyết sự vụ quá lâu (từ cuối tháng 12 cho đến nay) nên ảnh hưởng đến tâm lý, việc làm ăn của bị hại. Anh Huy đưa thông tin cùng video lên mạng để mong nhận được sự quan tâm. Trong bài viết, anh Huy cũng bày tỏ thái độ bức xúc với những nội dung như: Phải lên Công an quận 5 nhiều lần (bốn lần) để báo cáo sự việc, cung cấp thông tin, lời khai cũng như các hóa đơn, video clip ghi lại sự việc. Bên cạnh đó, anh Huy cũng mất nhiều phí tổn trong quá trình giám định pháp y.

Dòng chia sẻ nhanh chóng lan rộng với hơn 20.000 lượt thích và 10.000 lượt chia sẻ, nhiều người cũng tỏ thái độ bức xúc với cung cách làm việc của cơ quan chức năng quận 5.

Sẽ khởi tố vụ án và bị can

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Công an quận 5 cho biết sự việc đã được ghi nhận cụ thể. Theo đó, anh Huy và Bùi Quang Hiển (SN 1984 ở phường Cầu Kho, quận 1) quen nhau từ trong tù (cả hai người từng có tiền án). Thời gian gần đây do hai bên có mâu thuẫn về nợ tiền bạc của nhau. Đến khoảng 14 giờ 28-12-2015, Hiển đi cùng Bùi Quang Hưng (SN 1988 là em trai) đến cửa hàng của Huy để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra gây gổ và đánh nhau. Hiển đã cầm cây gậy đánh vào đầu và người Huy. Vụ giằng co xảy ra khoảng vài chục giây. Hiển và Hưng rời khỏi hiện trường. Anh Huy đi cấp cứu tại BV Việt Pháp.

Ngày 29-12-2015, Công an phường 4, quận 5 đã tiếp nhận trình báo của anh Huy. Sau đó cơ quan công an đã giới thiệu anh Huy sang Trung tâm Pháp y TP.HCM để giám định. Đến ngày 24-3, mới có kết quả giám định pháp y với mức tổn hại sức khỏe là 3%.

“Theo đó, trong ngày 29 hoặc 30-3 sẽ ra quyết định khởi tố vụ án và bị can. Việc khởi tố phải dựa theo kết quả giám định thương tật. Vì phụ thuộc kết quả giám định của Trung tâm Pháp y nên chúng tôi gặp khó khăn trong quá trình khởi tố; chờ quyết định này hơi lâu” - một cán bộ đội hình sự Công an quận 5 cho hay.



Anh Huy cho rằng việc cơ quan chức năng giải quyết sự việc quá lâu đã ảnh hưởng không ít đến đời sống vật chất và tinh thần của mình.

Theo Công an quận 5, việc mời anh Huy lên làm việc cũng gặp nhiều khó khăn. Một điều tra viên nói: “Đã điện thoại cho anh Huy nhưng anh này không lên, phải mời nhiều lần anh Huy mới lên”. Theo đó, anh Huy chỉ lên cơ quan Công an quận 3 lần để hoàn tất các thủ tục hồ sơ.



Riêng về việc anh Huy cho rằng mình có mất một điện thoại trong quá trình bị đánh, đại diện cơ quan điều tra cho biết lúc trình báo sự việc, lấy lời khai anh Huy không hề nhắc đến điều này nên không có cơ sở để truy xét.