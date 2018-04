Công an thông tin về clip học sinh bị bắt cóc ở TP.HCM

Trưa 16-4, một trang tài khoản Facebook đăng dòng chia sẻ: "Trời đất ơi, mẹ đi đón con học lớp mầm non mà con bị người ta bắt cóc rồi. Nghe bà mẹ khóc tội quá, các bạn có con nhớ kỹ trông coi, dạo này người ta bắt cóc con nít đi bán lắm, tội quá mọi người ơi".



Kèm theo dòng tin, chủ tài khoản còn đăng hai clip về một phụ nữ gào khóc thảm thiết, xung quanh tập trung đông người dân.



Sau khi đăng tải, clip đã nhận được lượng xem, chia sẻ và bình luận cực lớn. Ảnh chụp lại màn hình

Chỉ sau vài phút đăng tải, clip đã nhận được lượng bình luận, chia sẻ dồn dập. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, sau năm giờ đăng tải, đã có hơn 10.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận.



Liên lạc với chủ tài khoản, người này cho biết mình chỉ vô tình đi ngang qua và thấy bà mẹ ngồi khóc nên quay lại và đăng tải để cảnh báo mọi người chứ không rõ về sự việc và chỉ biết là ở Hóc Môn vào trưa cùng ngày.

Qua xác minh thì sự việc trên xảy ra tại địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Đại diện Công an xã Bà Điểm cho biết sự việc có xảy ra trên địa bàn, tuy nhiên clip đăng tải thông tin chưa chuẩn xác.

Cụ thể, vào trưa cùng ngày, người mẹ tới đón con sinh năm 2012 (sáu tuổi) đi học thêm ở gần nhà và không thấy con.

Do không liên lạc được và không biết con đi đâu, người này đã la khóc thảm thiết. Tuy nhiên, khi Công an xã Bà Điểm xác minh liền ngay đó thì phát hiện cháu bé do chờ mẹ tới đón quá lâu nên tự đi bộ về nhà.