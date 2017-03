Công an thông tin về vụ nổ súng chết người trước cửa quán bar

Ngày 8-9, Công an TP Móng Cái có thông tin chính thức về vụ nổ súng trước cửa quán bar Kinh Đô (khu 2, phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh) vào ngày 6-9 khiến một người tử vong.

Theo đó, nạn nhân vụ án là anh Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi, trú phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Hai đối tượng bị tình nghi gây ra vụ án mạng là Cao Văn Chung (24 tuổi), thường trú phường Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), hiện trú phường Ka Long (TP Móng Cái) và Trần Văn Quyến (25 tuổi, ở phường Hải Yên, TP Móng Cái).

Thông tin từ Công an TP Móng Cái, khoảng 1 giờ sáng 6-9, trước cửa quán bar Kinh Đô (khu 2, phường Trần Phú, TP Móng Cái) đã xảy ra vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Tuấn Anh tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an TP Móng Cái đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự và công an các phường, xã trên địa bàn thực hiện các bước xác minh, điều tra ban đầu. Công an TP Móng Cái cũng báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP Móng Cái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy tìm thủ phạm.

Ngay trong ngày 6-9, cảnh sát đã xác định được hai đối tượng gây án là Cao Văn Chung và Trần Văn Quyến.

Sau khi gây ra vụ án mạng trên, hai đối tượng đã bỏ trốn. Lực lượng điều tra đã chia thành các tổ công tác vừa đón lõng tại các địa bàn trọng điểm ở TP, vừa truy bắt theo hướng tập trung vào các địa chỉ nghi ngờ đối tượng lẩn trốn.

Khoảng 17 giờ ngày 6-9, tổ công tác mật phục, bắt giữ Quyến tại Trạm kiểm soát kiên hợp KM15 - bến tàu Dân Tiến khi người này đang trên đường trốn từ Móng Cái vào tuyến trong.

Tại nơi ở của Quyến (tại khu 2, phường Hải Yên, TP Móng Cái), cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng dạng tự chế, có gắn ống giảm thanh. Theo lời khai của Quyến, đây chính là khẩu súng các đối tượng đã sử dụng gây án.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Quyến về tội giết người. Đối tượng liên quan khác là Nguyễn Văn Đức (trú khu 3, phường Hải Yên, TP Móng Cái) về tội che giấu tội phạm cũng đã bị bắt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa nhóm Quyến và nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự Trần Văn Quyến, Nguyễn Văn Đức, tiếp tục truy bắt đối tượng Cao Văn Chung để điều tra làm rõ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.