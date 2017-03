Công an thông tin về vụ rơi thang máy tử vong tại Kumho

Ngày 26-9, liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Lương Tr. (63 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, hành nghề xe ôm) tử vong tại tầng hầm tòa nhà Kumho, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 vào ngày 23-9, Công an quận 1 đã thông tin ban đầu về vụ việc.



Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ông Tr. đã cố gắng cạy cửa thang máy. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do ông Tr. không biết cách sử dụng thang máy hai cửa; thang máy dù đóng lại nhưng nạn nhân vẫn cố gắng cạy ra rồi lọt xuống hố có độ sâu khoảng 15 mét, rơi xuống tầng hầm.



Tòa nhà Kumho ở trung tâm quận 1, TP.HCM nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 23-9, ông Tr. được thuê chở hàng đến tòa nhà Kumho để giao cho khách. Trước khi lên thang máy, ông đã trình giấy CMND cho bảo vệ và được cấp thẻ để vào thang máy từ tầng hầm B1 lên tầng G đến tầng 1.

Khi thang máy đến tầng 1 thì dừng lại; vì đây là thang máy hai cửa, mặc dù cửa sau mở một lúc nhưng ông Tr chỉ tập trung vào cửa mình bước vào nên không hay biết. Cửa sau mở ra và đóng lại ngay sau đó.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ông Tr tưởng mình bị kẹt nên cố gắng dùng tay cạy cửa rồi chèn thùng hàng vào. Sau đó cố gắng chui qua khe cửa giữa tường và thang máy mà không quan sát kỹ nên rơi xuống tầng hầm tử vong.

Sau khoảng 30 phút người của tòa nhà Kumho mới biết; đến gần 2 giờ đồng hồ sau, qua hình ảnh từ camera an ninh, quản lý tòa nhà phát hiện ông Tr. và tiến hành tìm đến hố thang thì nạn nhân đã tử vong.



Thang máy được thiết kế cho tầng hầm đi đến tầng 1 có hai cửa ở trong tòa nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận 1 cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ; lập biên bản và thông báo cho gia đình nạn nhân.



Gia đình ông Tr. cho rằng vụ việc còn nhiều nghi vấn nên khiếu nại đề nghị làm rõ, hình ảnh từ camera an ninh cũng được cơ quan công an cho gia đình nạn nhân xem để gia đình an tâm. “Hiện chúng tôi vẫn đang làm việc với các bên liên quan, củng cố chứng cứ để có kết luận cuối cùng” – một cán bộ điều tra nói.

Đại diện tòa nhà khẳng định thang máy hai cửa - chủ yếu vận chuyển hàng hóa này đang sử dụng đã được bảo trì đúng thời hạn và hoạt động bình thường. Với trường hợp gặp sự cố chỉ cần bấm chuông thì sẽ có nhân viên bảo vệ xử lý. “Chúng tôi sẽ gắn cảnh báo để mọi người cảnh giác, đồng thời điều chỉnh kẽ hở giữa thang máy và tòa nhà giảm xuống để không xảy ra những chuyện đau lòng”- người này cho biết.