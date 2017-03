Công an thông tin việc bé bị ‘bắt cóc’ đi cùng cha

Sau một ngày đêm bị “bắt cóc” đưa từ Bình Thuận vào TP.HCM, trưa 27-8, tại trụ sở Công an thị xã La Gi, Bình Thuận, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã giao cháu LND (bốn tuổi) cho bà Phạm Thị Kim Thảo - mẹ cháu bé.

Ban chuyên án của Công an quận Hai Bà Trưng đưa ông Lê Hồng Phong, nghi can một vụ làm giả giấy tờ trở vào TP.HCM để tiếp tục làm việc.

Công an: Người bị bắt xin chở con đi cùng

Theo biên bản Công an quận Hai Bà Trưng lập có sự chứng kiến của vợ chồng ông Phong tại trụ sở Công an thị xã La Gi, lúc 7 giờ ngày 26-8 Công an quận Hai Bà Trưng mời ông Phong về trụ sở Công an phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM. Lúc đó ông Phong đang đi ô tô chở con gái.

Lực lượng công an đã xuất trình các giấy tờ cần thiết có liên quan và Phong chấp hành theo giấy mời. Công an đã yêu cầu gửi con vào nhà trẻ nhưng Phong nói: “Con em mến em lắm. Chiều cháu về không gặp mặt bố sẽ khóc. Em thương con em lắm, các anh cho em đưa cháu đi cùng. Em cam đoan không làm ảnh hưởng đến công việc của các anh và em sẽ bảo người nhà đến đưa cháu về”.

Sau đó Phong cho con vào trong ô tô và lên lái xe nhưng cháu bé khóc nên Phong ra ghế sau ngồi với con và nhờ một cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng lái giúp. Từ lúc Phong và cháu bé lên xe về phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM, cháu ngoan không khóc và hoàn toàn bình thường. Cơ quan công an đã mua cháo, sữa, đồ ăn, thức uống cho hai cha con.

Khi đến Công an phường Tân Phú, Công an quận Hai Bà Trưng yêu cầu Phong gọi gia đình đến nhận cháu đưa về nhưng Phong cho biết bé xa cha sẽ khóc và đề nghị đến chiều khi đưa về lại La Gi thì đưa cháu bé về luôn… Anh Phong cũng cam đoan việc anh đưa cháu bé đi cùng là hoàn toàn tự nguyện và con đi theo cha là hoàn toàn bình thường”.

Tuy nhiên, theo bà Thảo, biên bản này không ghi ngày, giờ và gia đình bà không ký tên.

Chiều 27, theo gia đình bà Thảo, cháu bé có dấu hiệu sốt, hoảng loạn nên gia đình đã đưa bé đến nhập viện tại khoa Nhi BV Đa khoa Bình Thuận. Gia đình đang tiến hành khởi kiện Công an quận Hai Bà Trưng về việc “bắt” cháu bé hơn 24 giờ đồng hồ.

Trong quy trình điều tra có lúc mời hoặc bắt không như thông thường

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tiếp tục khẳng định việc mời ông Phong vào TP.HCM làm việc của CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã thực hiện đúng quy trình, quy định.

Đại tá Hoàng cho biết ông Phong là nghi phạm trong một chuyên án lớn liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với nhiều đối tượng tại khu vực miền Nam mà Công an quận Hai Bà Trưng đang thụ lý điều tra.

“Trong quy trình thực hiện công tác điều tra, có những lúc mời hoặc bắt không như thông thường, bởi có những tình huống chỉ là mời nhưng sau đó để bắt, hoặc có những lúc phải áp dụng đồng thời cả hai biện pháp. Việc hiểu là mời hay là bắt thì mỗi người có thể hiểu theo mỗi hướng, sau này lực lượng công an sẽ thông báo cụ thể. Một điều chắc chắn đó là đối tượng đã vi phạm pháp luật” - Đại tá Hoàng thông tin.

Nói về quy trình thực hiện việc đưa ông Phong đi, trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho hay tổ công tác đã xuất trình thẻ ngành công an khi làm nhiệm vụ, đúng Luật Công an nhân dân quy định, đảm bảo đúng quy trình; đối tượng Phong đã tự nguyện chấp hành, không chống đối.

Về thông tin cháu bé cũng bị dẫn giải theo, Đại tá Hoàng cho hay trong quá trình bắt giữ, Phong đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ được đưa con cùng lên ô tô và trên đường đi có gọi điện thoại cho người thân để tới đón con.

“Hiện lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục làm việc với Phong. Sau khi có kết quả điều tra chính thức về vụ án, Công an quận Hai Bà Trưng sẽ thông tin tới cơ quan báo chí” - ông Hoàng nói.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cũng khẳng định CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng bắt đối tượng là hoàn toàn đúng nghiệp vụ. Ban đầu tổ công tác triệu tập đối tượng lên để khai thác, khi có đủ căn cứ và tài liệu, cơ quan công an đã chính thức dẫn đối tượng về bắt, khám xét theo đúng quy trình thủ tục của pháp luật.

Ông Khương cũng thông tin: Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Hồng Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.