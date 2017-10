Công an thông tin vụ cục phó mất trộm 400 triệu đồng

Chiều 25-10, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội chín tháng đầu năm do tỉnh Long An tổ chức, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc công an tỉnh, thông tin sơ lược việc điều tra vụ ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, báo bị mất trộm tại khách sạn vào sáng 26-9.

Theo Đại tá Châu, Công an TP Tân An đã khởi tố vụ án và đang điều tra. “Đến nay vẫn chưa có kết quả. Bước đầu công an chỉ mới xác định ông Quang mất một laptop, còn tiền thì chưa thể xác định chính xác là có mất hay không” - Đại tá Châu thông tin.



Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, khi ông Quang làm trưởng đoàn thanh tra các doanh nghiệp về môi trường thì ngày 26-9, ông trình báo Công an phường 2, TP Tân An việc mình bị mất gần 400 triệu đồng tại khách sạn nơi ông lưu trú.

Theo tài liệu chúng tôi có được, trong buổi làm việc với Công an tỉnh Long An vào ngày 30-9, đại diện Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi tiếp tục yêu cầu công an làm rõ số tiền ông Quang báo mất…