Công an thông tin vụ hiếp dâm, chém 4 người tử vong

Chiều 7-5, liên quan đến vụ hiếp dâm không thành, chém bốn người tử vong, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Viết Huấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tích cực điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng nói trên.



Theo đó, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Lý Đình Khánh, 31 tuổi, trú tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An.



Nghi phạm Lý Đình Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Khánh là người dân tộc Dao, đã có gia đình và hai con. Nghi phạm này cũng từng bị xử phạt ba năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và mãn hạn tù năm 2014.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã vào hiện trường để nắm bắt thông tin, thăm hỏi gia đình nạn nhân và ổn định an ninh trật tự tại địa bàn. Về nguyên nhân vụ việc, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ một số tình tiết liên quan. Hiện chúng tôi cũng đang hoàn tất báo cáo sơ bộ gửi Bộ Công an về vụ việc này” - Đại tá Nguyễn Viết Huấn cho hay.

Cũng theo vị trưởng phòng, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y vẫn chưa hoàn tất. Tại thời điểm bị bắt giữ, Khánh có trạng thái bình thường. Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm.



Hiện trường vụ án. Ảnh: FB

Trước đó, vào chiều 6-5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Triệu Thị Phương (35 tuổi, trú tại xóm Nà Phạc) làm nhà. Sau khi ăn cơm tối về và đi qua nhà chị Phương, Khánh dừng lại, vào nhà với ý định hiếp dâm thì bị chị Phương chống trả và chạy thoát ra ngoài.

Thấy vậy, Khánh lấy con dao ở nhà chị Phương chạy đuổi theo. Chị Phương chạy đến nhà em dâu Triệu Thị Coi để cầu cứu. Khi chị Coi ra mở cửa, Khánh đuổi kịp và chém tử vong chị Phương ngay trước cửa nhà, còn chị Coi bỏ chạy ra ngoài.

Khánh đuổi không kịp nên chạy quay lại nhà chị Coi, chém tử vong hai người con của chị Coi là cháu Triệu Văn Tiến (sáu tuổi) và cháu Triệu Nhật Uyên (hai tuổi). Bà Lý Thị Dân (86 tuổi) cũng bị Khánh dùng dao tấn công và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Khánh quay lại nhà chị Phương tìm hai con của chị để giết nhằm bịt đầu mối nhưng hai cháu đã kịp trốn thoát. Khánh đã dùng lửa đốt chăn màn, quần áo và đốt nhà của chị Phương rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận tin báo vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch An, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, Công an xã Quang Trọng huy động tổng lực khẩn trương xác minh, truy lùng hung thủ.

Chỉ sau hơn hai giờ truy tìm, lúc 2 giờ 45 ngày 7-5, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được Lý Đình Khánh.