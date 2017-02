Công an thông tin xác chết không nguyên vẹn tại Hà Nội

Ngày 20-2, mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh về thi thể của một người đàn ông không còn nguyên vẹn cùng nhiều thông tin gây hoang mang dư luận.



Thi thể người đàn ông đã được bàn giao cho địa phương mai táng. Ảnh: FB

Theo đó, những hình ảnh này được chụp tại khu vực phía trước cổng KCN Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội). Do chưa xác định được tên tuổi của nạn nhân nên khi lực lượng chức năng tiến hành mai táng đã bị người dân ngăn cản.

Ngay khi đăng tải, thông tin trên đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều ý kiến băn khoăn về danh tính người đàn ông cũng như thực hư việc người dân phản đối mai táng.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cho biết người đàn ông này là nạn nhân của một vụ TNGT xảy ra trên địa bàn vào sáng 19-2.

Nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn, lực lượng công an đã đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thi thể và làm rõ những thông tin liên quan.

Tuy nhiên, do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên công an chưa xác định được danh tính. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm theo quy định, Công an huyện Chương Mỹ đã bàn giao cho địa phương mai táng.

Hiện tại, đơn vị này đang tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính người đàn ông cũng như nguyên nhân vụ TNGT.