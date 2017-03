Công an Thủ Đức thông tin vụ bé nghi bị xâm hại

Chiều 13-3, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, đã thông tin cho báo chí về vụ việc chị Mỹ (tên đã được thay đổi) tố cáo việc con gái đang học tại Trường Tiểu học LTV (quận Thủ Đức) bị xâm hại.

Vô tình ngắt điện camera an ninh

Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết kết quả giám định pháp y cho thấy màng trinh cháu bé không rách, không có tinh dịch trong âm đạo nhưng cơ quan điều tra chưa kết luận vụ việc.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Đoàn Văn Phê, phó phụ trách cơ quan điều tra, cho biết sau khi Công an phường Bình Thọ tiếp nhận tin báo tố giác, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng xác minh, truy xét vụ việc. “Tuy nhiên, cháu bé khai lúc thì có người đàn ông xâm hại, lúc cháu nói do bị té nhưng mẹ ép. Khi chúng tôi ghi lời khai của bốn cháu khác trong lớp thì bốn cháu đều xác nhận là bé này có té” - Thượng tá Phê nói.

Công an quận Thủ Đức cũng đã kiểm tra tám camera an ninh trong khu vực trường, tuy nhiên mắt camera an ninh số 4 quay hướng vào phòng học có nguồn điện ở hội trường không hoạt động.

“Theo lời khai của cô lao công, trưa hôm xảy ra sự việc, người này đã cúp cầu dao khiến camera số 4 không hoạt động. Những camera an ninh còn lại không có hình ảnh người đàn ông lạ nào vào khu vực. Công an sau đó đã trưng cầu giám định pháp y, thực nghiệm hiện trường tại trung tâm pháp y. Kết quả cho thấy màng trinh cháu bé không rách, không có tinh dịch trong âm đạo” - ông Phê thông tin.



Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) thông tin cho báo chí vụ nghi cháu bé bị xâm hại. Ảnh: N.TÂN

Công an bỏ ngỏ mọi khả năng

Về mắt camera an ninh số 4 không ghi hình, Trung tá Nguyễn Mai Chức, Đội trưởng Đội hình sự Công an quận Thủ Đức, thông tin:

“Chị lao công không biết camera an ninh số 4 được kết nối với điện của hội trường. Sáng 14-2, sau khi dọn vệ sinh để hôm sau tổ chức hội thảo, chị lao công đã ngắt cầu dao. đến chiều chị này vào dọn tiếp mới bật cầu dao lên. Chị lao công đã vô tình làm việc này. Camera số 4 cũng không phải là camera giám sát trong lớp mà chỉ ghi hình ở hành lang, phục vụ công tác bảo vệ” - Trung tá Chức nói.

Gút buổi gặp mặt báo chí, trưởng Công an quận Thủ Đức nói: “Trong lớp học không phải chỉ có một mình cháu bé. Nếu có ai vào xâm hại thì các cháu khác phải biết nhưng cơ quan điều tra chưa kết luận, có thể cháu bị xâm hại chỗ khác chứ không phải ở trường. Hành vi giao cấu không có nhưng không có nghĩa là không có hành vi dâm ô. Có thể cháu bé té tạo nên vết thương, có thể bị xâm hại tạo ra vết thương. Phải có kết luận cuối cùng mới biết được, công an còn đang điều tra”.

Như chúng tôi đã thông tin, khi con về nhà với nhiều biểu hiện bất thường ở bộ phận sinh dục, chị Mỹ gặng hỏi và đưa cháu bé đến BV Phụ sản Từ Dũ khám ngay trong đêm. Theo chị Mỹ, bác sĩ nghi cháu bé bị xâm hại nên tư vấn chị báo công an. Ngay hôm sau (15-2), chị đã cùng con xuống trường và qua trung tâm pháp y giám định lại. Tuy nhiên, đã gần một tháng gia đình vẫn chưa nhận được kết luận pháp y.