Công an Thủ Đức tuy tìm tung tích nạn nhân

Theo Công an quận Thủ Đức, khoảng 16 giờ 30 ngày xảy ra sự việc, một ô tô (chưa rõ biển số, tài xế) đổ dốc cầu vượt Linh Xuân về hướng Thủ Đức thì gây tai nạn cho một người đàn ông đi bộ (khoảng 35-40 tuổi) chưa rõ danh tính tử vong. Sau tai nạn, ô tô rời khỏi hiện trường.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NLD.com.vn

Nạn nhân cao 166 cm, tóc ngắn (dạng đầu đinh), có hai vết sẹo mờ 4,5 x 0,2 cm; 1,5 x 0,2 cm ở đỉnh đầu, mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần jean lửng xanh nhạt.

Công an quận Thủ đức đề nghị người gây tai nạn đến Công an quận Thủ Đức làm rõ vụ tai nạn. Ai là thân nhân của nạn nhân hoặc chứng kiến vụ tai nạn, báo cho Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, địa chỉ 371 Đoàn kết, phường Bình Thọ. Điện thoại 08.38972021.