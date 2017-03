Công an thức trắng đêm vì cháu bé... không bị bắt cóc

Vào chiều ngày 28-1, gia đình cháu Lê Hồng Quân (9 tuổi) ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn không thấy con mình về nhà mới đổ xô đi tìm, đồng thời thông báo tìm trẻ lạc lên loa phóng thanh của xã.

Một lúc sau, gia đình cháu Quân nhận được điện thoại của một người đàn ông nói giọng miền Nam thông báo đã bắt cóc và giữ cháu Quân ở Quảng Trị, muốn chuộc thì gia đình phải mang vào đủ 30 triệu đồng.



Lo lắng cho tính mạng của con, gia đình vội báo sự việc lên công an huyện Nam Đàn. Lập tức, Công an huyện xác lập ban chuyên án điều tra khẩn trương giải cứu con tin. Thậm chí cả đêm 28-1, các chiến sĩ đã phải túc trực lên phương án kỹ lưỡng nhằm giải cứu con tin một cách an toàn nhất.

Tuy nhiên, đến 10 giờ sáng ngày 29-1, cháu Quân đã trở về. Sau khi trở về, cháu cho biết do trèo lên núi Đại Huệ chơi, rồi đi lạc, chứ không có ai bắt cóc cháu cả.

Chuyên án giải cứu em Quân đã hủy bỏ. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để truy bắt kẻ "thừa nước đục thả câu" tống tiền gia đình em.

Theo Hồng Thắng (VTC News)