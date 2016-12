Công an tìm chủ nhân của 18 kg vàng bị bắt giữ

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra thông báo truy tìm chủ sở hữu 18 kg vàng do Rim Ri Linh (tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia) đã vận chuyển trái phép qua biên giới cách nay một tháng, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Ngày 26-12, NLĐO dẫn lời Thiếu tá Nguyễn Đức Hậu, Phó phòng Tham mưu công an tỉnh này, cho biết như trên. Cũng theo Thiếu tá Hậu, đây là việc làm hết sức bình thường đối với tất cả tang vật, phương tiện sau khi bị bắt giữ do vận chuyển trái phép qua biên giới và khi không xác định được chủ sở hữu thì cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục tịch thu theo quy định. Tuy nhiên, nếu có ai đó cho rằng số vàng này của mình đã bị đánh cắp thì mang theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc để được nhận lại. TL