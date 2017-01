Công an tìm chủ phương tiện vụ cướp giật 5 năm trước

Ngày 6-1, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ trộm cắp xảy ra từ tháng 6-2012 tại trước số 527 Bà Hạt, phường 8, quận 10. Trong quá trình điều tra có thu giữ một xe máy có số máy 1P52FMH-3-10316485; số khung VNSPCH0021S-10317910.



Hiện Công an quận 10 ra thông báo ai là chủ sở hữu phương tiện nói trên đến Công an quận 10, gặp cán bộ điều tra Nguyễn Công Duấn để làm rõ. Sau 30 ngày, chủ sở hữu không đến Công an quận 10 sẽ đề xuất sung công quỹ.