Công an tìm người thân của bé bị xích cổ

Chiều 14-8, người dân phát hiện một trẻ em mang theo một chiếc xích to, dài với chiếc khóa vào cổ đi trên địa bàn xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Khi mọi người tiếp xúc, em có biều hiện hoảng sợ, không nhớ nơi ở và họ tên nên điện báo công an xã Nghi Phương.



Em bé bị khóa xây xích vào cổ đi lơ ngơ trên đường xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Bông

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an xã đến đưa em về trụ sở cắt khóa để tháo dây xích ra khỏi cổ em bé. Em bé mặc bộ quần, áo phông. Trên người bé có nhiều vết xây xước .

Gần 21 giờ, liên lạc với ông Phạm Văn Hải, Trưởng Công an xã Nghi Phương, ông cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa xác định được quê quán cụ thể của em bé. Chúng tôi đã tắm, rửa thay quần áo và cha9m sóc em. Hiện em vẫn có biểu hiện hoảng loạn, chỉ nhớ là mình bị xích rồi giật đứt xây xích, bỏ chạy. Qua gặng hỏi, em nói là tên Sỹ, 13 tuổi, học lớp 6 chứ không nhớ bố, mẹ tên gì. Hiện chúng tôi đang chăm sóc bé và đang tiếp tục tìm người thân của bé và xác minh sự việc vì sao em bị khóa xích vào cổ”.