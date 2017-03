Công an tỉnh, BĐBP tỉnh Long An bị kiểm điểm vì để xảy ra buôn lậu

Sáng ngày 5-2, tại cuộc họp báo về tình hình KT-XH, ông Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh thông tin, Ban chỉ đạo 389 tỉnh vừa yêu cầu 3 đơn vị gồm Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huện Đức Huệ tổ chức kiểm điểm vì đã để xảy ra buôn lậu.





Trước đó, tối ngày 8-1, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an phối hợp Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 398 Quốc gia đã phá một vụ buôn lậu quy mô hơn 50.000 gói thuốc lá lậu tại xã Mỹ Thạnh Tây (Đức Huệ) do Nguyễn Văn Tới, 43 tuyổi ngụ huyện Đức Huệ cầm đầu. Hiện vụ việc đang được Bộ Công an điều tra xử lý.

Cũng theo ông Rạnh, hiện tại Long An có nhiều đối tượng trùm buôn lậu cộm cán, trong đó có nhiều đối tượng ngành chức năng đã lên danh sách 5-10 năm nhưng vẫn chưa triệt phá được.

Mặc dù Trung ương không có yêu cầu nhưng UBND tỉnh này cũng đã nhận thiếu sót vì để xảy ra vụ việc nói trên.