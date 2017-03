Công an tỉnh Bình Phước họp báo vụ thảm sát 6 người

Công an tỉnh Bình Phước đang họp báo. Ảnh: Nguyễn Đức

15 giờ 40 phút ngày 7-7,công an tỉnh Bình Phước đã họp báo thông tin sơ bộ về vụ án sát hại 6 người tại xã Minh Hưng.

Thiếu tá Đào Văn Thêm- Phó phòng Tham mưu công an tỉnh Bình Phước cho biết: lúc 7 giờ sáng bà Đoàn Thị Cẩm Loan (sinh 1975) là người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ đã phát hiện sự việc. Cụ thể, khi đến nhà thấy cửa phía sau khóa, bà Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ. Bà đẩy cửa bước vào thì phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy ông Mỹ, bà Nga, Quốc Anh (con ông Mỹ) nằm chết trên nền nhà. Bà Loan chạy lên lầu thì phát hiện cháu Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như chết tại phòng ngủ. Bà Loan công an Bình Phước tri hô và trình báo công an. Khi công an đến hiện trường thì phát hiện thêm cháu Dư Minh Vỹ nằm chết ở cổng nhà. Tất cả các nạn nhân đều bị giết chết bằng phương thức cắt cổ.

Thiếu tá Đào Văn Thêm thông tin: Thời gian gây án được xác định khoảng từ 3 giờ 30 đến 4 giờ sáng ngày 7-7. Do nhà nạn nhân đang sửa chữa nên các camera không hoạt động, dẫn đến việc truy bắt hung thủ sẽ khó khăn.

Về thông tin nghi phạm, Thiếu tá Thêm thông tin: Công an tỉnh đang khẩn trương truy bắt hung thủ, hiện chưa bắt nghi can nào mà mới đối tượng liên quan làm việc.

Chiều cùng ngày, Trung tướng Triệu Văn Đạt- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng đã đến hiện trường theo dõi, chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra.