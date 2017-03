(PL)- Công an tỉnh Đồng Nai vừa thưởng nóng cho ba tập thể, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Long Giao, Công an huyện Cẩm Mỹ mỗi đơn vị 5 triệu đồng, đồng thời tặng giấy khen đột xuất cho Công an xã Long Đức, huyện Long Thành.

Trước đó, tối 16-6, tại ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Nguyễn Thanh Dũng sát hại anh Trần Trọng Hiền (ngụ xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh) cướp tài sản rồi bỏ trốn. Hai ngày sau, Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Long Đức.

N.HỒNG