Công an tỉnh Long An: Khám phá vụ cướp tiền trên quốc lộ 1A

Nạn nhân là ông Võ Văn Nhịn (60 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Vĩnh Long), số tiền bị cướp là 749 triệu đồng. Được biết, ông Nhịn làm “chành” chuyên nhận vận chuyển tiền, hàng cho khách. Mỗi ngày ông Nhịn đi về từ Vĩnh Long đến TP.HCM, mang theo hàng trăm triệu đồng .

Ngày 18-1, ông Nhịn nhận 749 triệu đồng của 42 khách hàng ở Vĩnh Long nhờ chuyển trả cho các mối hàng ở TP.HCM. Ông thuê xe taxi của HTX Trung Kiên (biển số 52X-8881) do Nguyễn Thế Hùng làm tài xế để đi TP.HCM từ lúc 3 giờ sáng. Khi xe qua cầu Mỹ Thuận, Hùng đón thêm hai khách. Đến địa phận tỉnh Long An, hai khách này yêu cầu xe dừng nhưng không xuống mà gí dao cùng roi điện khống chế tài xế và ông Nhịn. Biết là cướp, ông Nhịn kẹp chặt túi tiền dưới chân, định tung cửa chạy thì kẻ cướp cầm dây an toàn siết mạnh cổ ông. Trước khi tẩu thoát, chúng còn lấy luôn bóp và điện thoại di động của nạn nhân.

Nhận được tin báo, PC14 Công an tỉnh Long An nghi vấn đây là một vụ cướp có kịch bản sắp đặt sẵn. Qua xác minh, cơ quan điều tra nắm được Hùng nhiều lần chở ông Nhịn đi giao nhận tiền, hàng nên biết ông thường giữ hàng trăm triệu đồng của khách. Phương thức giao nhận, vận chuyển của ông Nhịn đơn giản, thiếu an toàn nên Hùng bàn bạc với đồng bọn thực hiện vụ cướp.

Nhóm cướp tiền ngoài Hùng ra còn có Huỳnh Hồng Sơn (51 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) Nguyễn Quang Minh (26 tuổi, ngụ Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Kiệt, Quý (chưa rõ lai lịch).

Được Hùng thông báo trước giờ giấc, Minh, Kiệt điện thoại tới HTX Trung Kiên đặt vé chuyến 3 giờ ngày 18-1 đi cùng ông Nhịn. Theo phân công, Sơn, Quý đi xe gắn máy tới Long An chờ đồng bọn ra tay xong thì chở về TP.HCM chia tiền. Sơn, Minh, Kiệt, Quý đều có tiền án về tội cướp, trộm tài sản. Hiện cơ quan điều tra đã truy bắt được Sơn, Hùng, đồng thời ra quyết định truy nã Minh, Kiệt, Quý.