Công an tỉnh Quảng Nam ra mắt cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh có hai tên miền chính thức gồm http://www.congan.quangnam.gov.vn và http://www.conganquangnam.gov.vn, do Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Ban biên tập.



Giao diện trang thông tin điện tử Công an tỉnh

Đây là hệ thống phần mềm tích hợp thông tin hành chính điện tử, có chức năng tổ chức quản lý, cung cấp và trao đổi các thông tin chính thức của Công an tỉnh. Thông tin chuyên ngành, thông tin về hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trên Internet.

Đồng thời, đây cũng là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Công an tỉnh với Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, ban ngành địa phương và các tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật và của ngành.



Lễ ra mắt trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam

Cổng thông tin là nơi tích hợp quản lý, lưu trữ dữ liệu thông tin điện tử, cung cấp và công khai các thủ tục hành chính và tổ chức triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy thực hiện thành công chương trình cải cách thủ tục hành chính và Chính phủ điện tử.

Đây cũng là trang cung cấp thêm một kênh thông tin quan trọng góp phần cho công tác tuyên truyền, hoạt động bảo đảm an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.