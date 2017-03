Công an TP Cần Thơ bắt hai giám đốc lừa đảo

Chiều 16-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (36 tuổi, giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Hậu Giang)) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng thời gian, công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tường Thi (36 tuổi, Công ty TNHH Tân Tiến ở tỉnh Hậu Giang) cùng tội danh trên.



Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân được di lý về trại tạm giam. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ, năm 2011, Công ty Tây Nam đã lập dự án để đầu tư vào các hệ thống thiết bị bảo quản sau thu hoạch nông, thủy, hải sản... Tháng 1-2012, Công ty Tây Nam ký hợp đồng tín dụng trị giá gần 290 tỉ đồng với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh TP Cần Thơ để vay vốn trong thời hạn 10 năm nhằm đầu tư hệ thống cấp đông, kho trữ lúa gạo…

Để có tài sản thế chấp cho ngân hàng, Công ty Tây Nam đã tham gia mua đấu giá khu đất đặt Siêu thị Citimart (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Sau đó, UBND TP Cần Thơ ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá với số tiền trên 104 tỉ đồng nhưng sau đó được một công ty định giá lên đến trên 330 tỉ đồng, tức định giá trị tài sản cao hơn mức mua đấu giá hơn 200 tỉ đồng.



Siêu thị Citimart. Ảnh: GIA TUỆ

Từ giữa tháng 1-2012 phía ngân hàng đã giải ngân 11 lần với số tiền gần 260 tỉ đồng cho Công ty TNHH Tân Tiến do ông Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng cung cấp thiết bị được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên doanh gồm Công ty Tân Tiến và hai công ty khác ở TP.HCM.

Sau đó, Công ty Tân Tiến đã gửi tiết kiệm ngược lại chính Ngân hàng NN&PTNT 12 lần với số tiền gần 190 tỉ đồng để hưởng lãi suất.

Chiếu theo quy định, Công ty Tây Nam đã vay tiền sử dụng không đúng mục đích. Khi phát hiện sai phạm, Ngân hàng NN&PTNT yêu cầu chi nhánh ngân hàng trực thuộc tại Cần Thơ tổ chức thu hồi lại số tiền này và tiến hành kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân có liên quan. Đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả.

Công an TP Cần Thơ xác định quan hệ giữa Công ty Tây Nam và Công ty Tân Tiến là quan hệ “mẹ con” đã có những hoạt động nhằm hưởng lợi từ chính sách ưu đãi.



Khu đất và nhà xưởng Công ty Tây Nam hiện chưa hoàn chỉnh dự án. Ảnh: CTV

Nhờ sự trợ giúp nghiệp vụ của Bộ Công an, sau khi điều tra các dấu hiệu tội phạm, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt giam hai người để điều tra, làm rõ vụ việc.



“Một số bài báo gần đây đưa thông tin Công an TP Cần Thơ cố tình gây khó doanh nghiệp là sai sự thật, thông tin chỉ một chiều từ việc trình bày của Công ty Tây Nam và Tân Tiến. Cơ quan điều tra đang làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; xác định rõ hành vi phạm tội, không làm khó doanh nghiệp hay hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế. Chúng tôi đang tiến hành làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong vụ án khi đó sẽ khởi tố bị can có liên quan” - giám đốc Công an TP Cần Thơ cho hay.