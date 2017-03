Công an TP Nha Trang phủ nhận việc đánh người tại trụ sở

Tại buổi làm việc chiều 17-10, có ông Lương Thiết- Phó trưởng Công an TP Nha Trang- và cả ông Tuấn đến đối chất. Ông Tuấn cho rằng không đánh đập bà Loan và hỏi bà “giấy chứng nhận thương tích đâu?”.



Bà Loan khẳng định với tổ công tác vào sáng 14-9, bà xin giấy giới thiệu đi khám thương tích thì Công an TP Nha Trang không cho nhưng việc bà bị đánh bầm khắp người, các cán bộ Hội phụ nữ TP Nha Trang và bà Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vĩnh Phương đều nhìn thấy khi đến gặp bà ngay tối 13-9 tại trụ sở Công an TP Nha Trang. Hơn nữa, đơn tố cáo có kèm ảnh chụp thương tích. Nghe vậy ông Tuấn liền nói ảnh chụp kỹ xảo (?), không là căn cứ.

Bà Loan đã không ký biên bản vì theo bà là không ghi đầy đủ và trung thực ý kiến của bà.

Bà Loan cho biết thêm việc ông Tuấn đánh bà tại sân nhà máy thuốc lá Khataco có nhiều người dân nhìn thấy. Bà Loan cho biết sẽ tiếp tục tố cáo lên cấp trên.



Mắt bà Loan bị tụ máu (chụp ngày 15-9, tại bệnh viện)



Trước đó, chiều 13-9, khi cùng hàng trăm người dân thôn Đắc Lộc 2 kéo đến nhà máy thuốc lá Khataco (đóng tại địa bàn), phản đối quyết liệt việc nhà máy xả thải khí độc hại, bà Loan cùng 2 người khác bị công an bắt lên xe đưa về trụ sở Công an TP Nha Trang. Tuy nhiên, lãnh đạo Viện Kiểm sát TP Nha Trang không đồng ý vụ bắt người này nên Công an TP Nha Trang đã thả họ sau đó.



