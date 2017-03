Công an TP.HCM: Phá đường dây trộm 80 xe tay ga

Long An: Bắt quả tang năm người đánh bạc Bà Rịa-Vũng Tàu: Phá trường gà, thu hàng chục triệu đồng. Chiều 2-7, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đang điều tra làm rõ ổ bạc vừa phá ngày 24-6. Năm người bị bắt quả tang đang sát phạt là Lê Chí Phương, Nguyễn Anh Bằng, Võ Chí Bình, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Quốc Bửu (cùng ngụ thị trấn Thủ Thừa). Tại chiếu bạc, công an lập biên bản tạm giữ 6,4 triệu đồng, một bộ bài Tây, một đĩa và một xe môtô đậu ngoài hiên nhà. Ngày 2-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Vũng Tàu đã phá một trường gà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3. Công an bắt giữ 24 người, 28 xe máy, 20 triệu đồng và bốn con gà đá. Được biết, trường gà này nằm trên một bãi đất trống bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. A.LONG - H.THÁI