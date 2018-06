Công an TP.HCM thông tin vụ đi xem đua xe bị bắn chết

Chiều ngày 4-6, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị tử vong khi đi xem đua xe xảy ra trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đàn tiến hành giám định viên đạn đồng thời làm rõ vụ việc.



Công an có mặt tại bệnh viện 175. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo người phát ngôn Công an TP.HCM, vào chiều ngày 3-6, nhiều lực lượng thuộc Công an quận 12 như CSGT, hình sự, phản ứng nhanh... xử lý nhóm người tụ tập chặn Quốc lộ 1A để đua xe và gây tối trật tự công cộng trên địa bàn phường An Phú Đông.



Tuy nhiên việc có nổ súng và ai đã nổ súng thì hiện đang được làm rõ. Trả lời câu hỏi có thông tin cho rằng một Phó Công an phường đã nổ súng vào đoàn xe đi bão để ngăn chặn thì ông Quang cho biết điều này chưa được làm rõ và hiện đang điều tra.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều ngày 3-6, anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận Gò Vấp) điều khiển xe máy biển số 59v 822... chở theo một người bạn tên Nam chạy trên Quốc lộ 1A ở làn xe máy theo hướng từ quận Thủ Đức đi quận 12.

Cùng lúc đó, một đoàn đi bão cũng chạy song song cùng hướng ở làn xe ô tô. Khi đến trước số nhà 1197/3d Quốc lộ 1A thuộc phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) thì bất ngờ phía sau đoàn đi “bão” có hai thanh niên điều khiển xe Exciter vượt lên nổ súng vào đoàn đi bão. Phát đạn đi trúng vào đầu anh Kiệt.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo người nhà, thi thể anh Kiệt bị vết đạn bắn trúng đầu xuyên vào hộp sọ, vào tối cùng ngày công tác khám nghiệm pháp y vẫn đang được triển khai.

Khoảng 23 giờ khuya, người nhà cho biết viên đạn đã được gắp ra khỏi đầu nạn nhân. Chiếc xe máy do anh Kiệt điều khiển cũng được đưa về nhà xác bệnh viện 175 để khám nghiệm.

Được biết anh Kiệt nghỉ học từ sớm, rời quê ở Quảng Nam vào TP.HCM sở cùng người thân ở đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Hiện diễn biến vụ việc đang được điều tra.