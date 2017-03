Công an truy tìm 3 “quái xế làm xiếc" trên quốc lộ

Theo VĂN KỲ (TTO)



Chiều 13-5, thượng tá Trương Văn Tý - phó trưởng Công an huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết ba thanh niên điều khiển ba xe máy trên chạy từ xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh) qua địa bàn xã Suối Cát (huyện Cam Lâm).Hiện Công an huyện Cam Lâm đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa truy tìm 3 đối tượng cầm lái của ba xe máy trên để xử lý.Cuối tuần qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một video clip ghi hình ba nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển ba xe gắn máy bằng chân hoặc thả tay, múa may hoặc nằm rạp trên xe, chạy với tốc độ cao trên quốc lộ đông người. Hình ảnh từ video này khiến cư dân mạng lẫn dư luận xã hội phản đối.