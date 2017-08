Công an vẫn tiếp tục điều tra vụ 2 vợ chồng bị sát hại

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra hôm 26-7, tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc - Hòa Bình, khiến hai vợ chồng ông LVT (58 tuổi) và bà BTD (54 tuổi) tử vong. Đêm 31-7, Xa Văn Thiếu (41 tuổi, cùng trú xã Tân Pheo) được cho là nghi can trong vụ trọng án đã về tự tử tại lán ngay cạnh nhà mới xây.

Trưa nay 2-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM Đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho hay, hiện tại cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để củng cố tài liệu vì Thiếu mới chỉ là nghi can, nên chưa thể kết thúc vụ án trên.

Cũng theo Đại tá Sử, sở dĩ Thiếu được xác định là nghi can trong vụ án bởi có nhiều dấu hiệu bất minh, trước khi xảy ra vụ án nghi can có mâu thuẫn với các nạn nhân. Bên cạnh đó tại hiện trường hôm xảy ra vụ án có một số dấu viết nghi vấn liên quan đến nghi can Thiếu.

Trước đó như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào chiều 25-7, gia đình chị H., con dâu của ông T. và bà D., có mời bố mẹ lên nhà chơi, dùng cơm. Nhưng sau đó chỉ thấy ông T. lên chơi, bà D. mệt không lên được.

Sau khi đã dùng cơm xong, ông T. từ nhà con về lán, sáng 26-7, do gọi điện thoại cho ông bà không được nên đến tối cùng ngày người nhà xuống lán kiểm tra thì phát hiện ông T. và bà D. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đêm 31-7, Xa Văn Thiếu – được cho là nghi can trong vụ án mạng đã tự tử.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.