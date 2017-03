Công an vào cuộc tìm kiếm nữ Việt kiều mất tích bí ẩn khi đi chợ

Chiều tối 19-7, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cho biết lực lượng công an đang phối hợp với người nhà để tìm kiếm nữ Việt kiều Nguyễn Kim Huệ (quê quán Đà Nẵng, hiện đang sống tại Đan Mạch) bị mất tích vào sáng 18-7, khi đang đi chợ Cồn.



Chị Huệ tại nhà riêng trước khi mất tích bí ẩn ngày 18-7.

Bà Huỳnh Thị Nghị (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), mẹ của chị Huệ, cho biết vào ngày 25-6, chị Huệ từ Đan Mạch về quê nhà để dự đám cưới em gái. Sáng 18-7, chị Huệ cùng ba người em gồm: Diệu, Loan và Thanh rủ nhau đi chợ Cồn để mua sắm quà tặng trước khi sang lại Đan Mạch.

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Huệ và Loan đến quầy mua cà phê, hai người còn lại đứng đợi ở nơi khác. Huệ rút tiền đưa cho Loan để vào tiệm thanh toán tiền cà phê. Khi Loan nhận cà phê xong quay trở ra thì không phát hiện Huệ ở đâu nữa. Gọi điện thoại cho Huệ thì ban đầu có đổ chuông nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn.

Người nhà đã liên lạc với tất cả mối quan hệ quen biết của Huệ ở trong nước cũng như nước ngoài nhưng không ai rõ.

“Gia đình có nhờ camera an ninh của Ban quản lý chợ Cồn để tìm Huệ. Qua hình ảnh camera thì thấy Huệ bỗng nhiên đi gấp gáp vào phía bên trong chợ, sau đó không còn thấy hình ảnh của Huệ nữa. Theo kế hoạch thì sáng nay (19-7) thì Huệ lên máy bay nhưng đến giờ vẫn chưa thấy” - một người nhà chị Huệ cho biết.

Do chị Huệ đã mất tích quá 24 giờ nên gia đình đã trình báo với cơ quan công an nhờ giúp đỡ.

“Vụ việc đã được báo lên Công an TP để hỗ trợ giúp đỡ. Hiện lực lượng công an quận đang cùng với gia đình tìm kiếm tung tích của chị Huệ” - Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, cho hay.