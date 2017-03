Công an vào cuộc vụ chôn giấu hàng chục nghìn tấn than

“Cơ quan công an vừa vào làm việc với phía công ty 2 ngày qua (25 và 26-3). Tôi đang đi công tác, mọi chuyện đang cho anh em công ty kiểm tra”, ông Điền nói.



Lực lượng chức năng phong tỏa, kiểm tra hiện trường nơi dấu than.

Trước đó, từ 25-3, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an phối hợp với PC46 Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra tại hiện trường “chôn than” tại khai trường Tây Khe Sim (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, QuảngNinh) nhằm làm rõ thông tin tố giác.

Theo tố giác, cuối năm 2014, tại khu vực kho than nền tạm trong khai trường trên, một số đối tượng đã tập kết một đống than lớn, khối lượng lên tới hàng chục nghìn m3 than cám 6 (giá khoảng 1,1 triệuđồng/m3) rồi đổ đất đá chôn lấp lên trên. Lượng than này đã bị che giấu để ngoài sổ sách, không được báo cáo lên Vinacomin.

Hiện lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, huy động máy móc san ủi để xác minh khối lượng, phẩm cấp số than bị chôn giấu. Được biết, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, số than bị chôn giấu này đã bị phủ đất và rải đá hộc lên để nguỵ trang thành một bãi đổ thải.