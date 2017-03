Công an vào cuộc xử lý việc mua bán hộp quẹt hình súng

Trước đây, Công an TP cũng thường xuyên kiểm tra xử lý tại các tụ điểm có mua bán hộp quẹt hình súng. Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh “Vô tư mua bán hộp quẹt hình súng” (đăng số báo ngày 16-11) thì các lực lượng chức năng TP sẽ tiếp tục vào cuộc xử lý việc này.



Hộp quẹt hình súng được một số người tò mò mua sử dụng.

Trước đó, bài viết “Vô tư mua bán hộp quẹt hình súng” đã phản ánh tình trạng mua bán hộp quẹt có hình dạng súng dù đây là mặt hàng bị cấm. Mặt hàng này được bán ở một số cửa hàng thuộc chợ Kim Biên (quận 5) và trên một số tuyến đường "chợ trời", trong đó có đường 3 tháng 2 (quận 10).

Tuy nhiên, người bán hầu như không dám công khai mặt hàng, chỉ bán cho khách quen hoặc người nào mà họ tin tưởng.

Theo Quyết định 464/BNV ngày 27-12-1997 của Bộ Nội vụ thì hộp quẹt hình súng là mặt hàng bị cấm kinh doanh. Quyết định nêu rõ, các loại đồ chơi có hình dáng giống súng trường, súng tiểu liên, súng ngắn và các loại bật lửa có hình dáng quả lựu đạn, súng ngắn… đều bị cấm mua bán, sử dụng.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định 185/2013, việc sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng cấm bị xử phạt như sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu hàng cấm có giá trị dưới 1 triệu đồng; phạt tiền 1-3 triệu đồng trong trường hợp hàng cấm có giá trị từ 1 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng… Mức nặng nhất là phạt tiền 100 triệu đồng nếu lượng hàng cấm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Trước đó, năm 2014, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương bắt Nguyễn Thanh Sang (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) và Vương Quốc Thành (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Hai người này đã dùng hộp quẹt có hình súng ngắn đi cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (phường An Bình, thị xã Dĩ An).