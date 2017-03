Công an vây bắt trường gà, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn

Theo phòng PC45, qua quá trình trinh sát thâm nhập, theo dõi, khoảng 13 giờ chiều 11-3, đội 5 PC45 đã phối hợp cùng công an huyện Củ Chi ập vào trường gà được tổ chức tại bãi đất trống bên cạnh nhà số 288/2 Bến Than, ấp 2, xã Hoà Phú, huyện Củ Chi. Khi thấy lực lượng công an hàng chục con bạc đang say sưa đá gà ăn tiền đã bỏ chạy theo nhiều hướng, tuy nhiên đã có 33 người bị bắt quả tang tại hiện trường. Đồng thời công an đã thu giữ gần 60 triệu đồng, 4 con gà, 2 cặp cựa kim loại, 1 cái cân, 3 cuộn băng keo...



Tang vật thu giữ tại trường gà

Bước đầu công an làm rõ trường gà này do Kim Tấn Dũng (ngụ huyện Củ Chi) tổ chức được 6 tháng nay. Mỗi ngày trường gà hoạt động từ khoảng 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều thu hút nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự đến đá gà, cá cược ăn tiền.

Dũng trực tiếp đứng ra kéo gà, làm trọng tài và thu tiền xâu 5% sổ độ trong và 10% tiền xâu sổ độ ngoài của các con bạc cá cược hàng xáo bên ngoài với nhau.

Hiện công an huyện Củ Chi đang tiếp tục sàng lọc làm rõ vai trò của những người bị bắt tại trường gà này.