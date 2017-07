Công an viên bị đánh ngay tại trụ sở

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tạm giữ Nguyễn Minh Phụng (26 tuổi, ngụ xã Phước Khánh) để làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 15- 7, Phụng đến tiệm nhôm ngụ ấp 2 (xã phước Khánh) để gặp Nguyễn Minh Tuyền đòi tiền nợ. Tuy nhiên Tuyền không trả tiền nên Phụng lấy 1 chiếc máy mài trong tiệm nhôm để siết nợ. Thấy vậy Tuyền xông vào đẩy Phụng té xuống đất và hai người xảy ra đánh nhau.

Nhận được tin báo, công an viên xã Phước Khánh gồm: Nguyễn Trọng Nhân, Trương Minh Lộc, Nguyễn Hoàng Ân đến hiện trường để giải quyết vụ việc và mời Phụng và người liên quan về trụ sở Công an xã làm việc.

Tại trụ sở Công an xã Phụng đã tỏ thái độ không hợp tác và có lời lẽ thô tục chửi bới, thách thức lực lượng Công an.

Trong lúc công an viên Nhân làm việc thì Phụng dùng chân đạp vào bụng công an. Thấy vậy hai công an viên là Lộc và Ân vào can ngăn thì bị Phụng chống cự dùng tay đánh lại. Lực lượng Công an xã đã khống chế bắt giữ Phụng và lập biên bản giao công an huyện xử lý.