Công an Việt Nam bắt quan tham Trung Quốc

Trước đó, tháng 1/2013, Công an TP Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc phối hợp truy bắt đối tượng SONG JIAN ZHONG (Tống Kiến Trung, 59 tuổi, ở tỉnh Hà Bắc) và REN BAO XIA (Nhiệm Bảo Hiệp, 44 tuổi, ở thành phố Bảo Định) về hành vi nói trên.

Hai người mang lệnh truy nã được công an Việt Nam trao trả cho phía Trung Quốc. Ảnh: Báo Quảng Ninh.



Lãnh đạo Công an TP Móng Cái đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP cùng Công an các phường, xã trên địa bàn tiến hành rà soát các điểm cho thuê lưu trú, các nhà nghỉ, khách sạn ở địa phương và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, làm rõ.



15 giờ, ngày 5/2, Công an TP Móng Cái phát hiện bắt giữ được 2 đối tượng trên tại một nhà nghỉ thuộc phường Ka Long (TP Móng Cái).





Tống Kiến Trung (59 tuổi ở tỉnh Hà Bắc), nguyên Cục trưởng Cục tài nguyên thành phố Bảo Định về hành vi Nhận hối lộ và Nhiệm Bảo Hiệp (44 tuổi ở thành phố Bảo Định) về hành vi Che giấu tội phạm cho Cục công an thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.



17 giờ cùng ngày, tại Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, Công an TP Móng Cái tiến hành các thủ tục bàn giao 2 đối tượng này cho Cục Công an thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo VNN,TP