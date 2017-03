Công an Vũng Tàu giải cứu thành công một vụ dọa giết con tin

Lúc 15h30' ngày 13/6/2012, nhiều du khách đang tắm biển tại bãi Thùy Vân, Tp Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chợt hốt hoảng khi chứng kiến một thanh niên xăm mình vằn vện, tóc tai bù xù đang dùng kéo nhọn dí sát cổ một cô gái trẻ dọa giết chết. Gã thanh niên trong trạng thái kích động, nói lảm nhảm trong khi cô gái khiếp đảm khóc lóc xin tha mạng. Rất nhiều người bao quanh, trong đó có một người phụ nữ xưng là mẹ ruột gã thanh niên khuyên giải suốt 1 giờ đồng hồ nhưng không xoa dịu được tình hình. Người phụ nữ này cho biết, cô gái trẻ là người yêu của hung thủ.



Khi thấy cô gái có biểu hiện đuối sức, một số du khách đã gọi điện cầu cứu lực lượng công an. Thấy vậy, hung thủ kéo lê cô gái hàng trăm mét, từ bãi biển lên lầu 1 khách sạn Sao Biển (số 117B đường Thùy Vân, phường Thắng Tam) vào phòng khóa trái cửa đòi gặp 2 đứa con rồi cùng chết. Mẹ của hung thủ vào phòng khuyên can nhưng bất thành. Bà đành phải leo xuống qua ban công của khách sạn.



Nhận được tin báo, Đại tá Trần Công Hoãn - Trưởng Công an Tp Vũng Tàu trực tiếp chỉ đạo Trung tá Lê Thanh Tùng - Đội trưởng Đội 2 Hình sự (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) Công an Tp Vũng Tàu tập trung đội hình xuống ngay hiện trường kết hợp với lực lượng công an và dân phòng phường Thắng Tam triển khai phương án khống chế hung thủ, giải cứu con tin.







Hung thủ bị khống chế.



Khách sạn Sao Biển thuộc một cụm khách sạn nằm đối diện bãi biển tập trung khách du lịch. Căn phòng hung thủ khống chế con tin nằm trên tầng 1, chỉ có một cửa chính bằng gỗ thông ra hành lang, nhưng cửa sổ bằng kính nằm sát mặt đường. Trung tá Lê Thanh Tùng cử ngay một tổ bắc thang cây leo lên ngôi nhà bên cạnh để quan sát động thái của hung thủ qua cửa sổ kính.Qua truy vấn nhanh mẹ ruột hung thủ, Trung tá Lê Thanh Tùng biết được hung thủ là con nghiện ma túy, có thể đang trong trạng thái "vật" do sử dụng "hàng đá" gây ảo giác. Anh đánh giá nhanh vụ việc đang xảy ra và phán đoán: Nếu động thái giải cứu không phù hợp, trong trạng thái "đá vật", hung thủ sẵn sàng manh động cướp đoạt sinh mạng con tin rồi tự tử.Trung tá Tùng quyết định sử dụng biện pháp tác chiến "dương đông, kích tây", dùng súng bắn hơi cay đột kích nhanh, tấn công bất ngờ, đảm bảo tính mạng con tin lẫn hung thủ.Trung tá Tùng ra lệnh cho 1 tổ nghi binh leo lên thang cho hung thủ nhìn thấy để thương lượng, trấn an đồng thời thu hút sự chú ý của hung thủ. Trong khi đó anh bí mật cùng một tổ tiếp cận cửa chính phòng nghỉ.Nhận được tín hiệu của tổ nghi binh, xác định rõ vị trí của hung thủ, một đồng sự dùng búa tạ phá vỡ cửa chính. Nhanh như cắt, Trung tá Tùng xông vào bắn thẳng hơi cay vào mặt hung thủ. Ngay khi hung thủ choáng ngất do dính loạt hơi cay nhưng chưa kịp đổ gục xuống, Trung tá Tùng đã nhanh nhẹn dùng chân đẩy con tin ra khỏi phạm vi ảnh hưởng hơi cay trực tiếp đồng thời dùng thế võ khóa chặt tay hung thủ.Tại Cơ quan điều tra Công an Tp Vũng Tàu, hung thủ khai nhận tên là Vưu Thành Hải, 29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại số 7, đường Lý Thường Kiệt, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Hải có vợ và 2 con, hiện là đối tượng thất nghiệp, nghiện ma túy lâu năm. Cùng trong chuyến du lịch có 2 đứa con của Hải.Cô gái bị khống chế tên Trần Tuyết Thanh, 17 tuổi, cư ngụ số 5, đường Cao Văn Lầu, phường 5, Tp Bạc Liêu. Tuyết Thanh thừa nhận mình và Vưu Thành Hải yêu nhau khoảng 2 tháng nay.Ngày 12/6, mẹ của Hải thuê chiếc xe 30 chỗ đưa gia đình, họ hàng, người thân từ Bạc Liêu đến bãi biển Vũng Tàu thuê nhiều phòng của khách sạn Sao Biển cư trú để du lịch, tắm biển. Theo dự định, ngày 14/6 chuyến du lịch sẽ kết thúc.Đêm đầu tiên tại phòng nghỉ trên lầu 3, Trần Tuyết Thanh và bạn gái tên Mai Thanh Thúy (19 tuổi, cư ngụ Bạc Liêu) đang nghỉ ngơi sau chuyến đi dài thì Vưu Thành Hải vào phòng "cắn đá" rồi ngồi tâm sự với Thanh. Thấy Thanh và Hải tâm sự, Thúy quay sang chơi game trên điện thoại. Khi ngấm "đá", Hải tỏ thái độ khó chịu vì nghi ngờ Thúy quay phim để phá hoại tình trạng hôn nhân của Hải. Thanh xoa dịu Hải. Sau đó Hải rời phòng.Sáng ngày 13/6, trước khi cùng nhau đi dạo, thấy Thúy chơi game trên điện thoại, Hải lại tỏ thái độ khó chịu với Thanh nhưng không gay gắt. Ăn trưa xong, Hải uống vài chai bia rồi "cắn đá". Trong trạng thái sần sần, Hải kéo Thanh xuống bãi biển. Họ không xuống tắm biển mà đứng trên bờ ôm nhau tâm sự suốt hơn 1 giờ. Khi đó, Thanh có nhắc đến tình trạng hôn nhân của Hải. Hải cho rằng, Thanh nhờ Thúy quay phim cảnh Hải tình tứ cùng Thanh để hãm hại mình. Thanh phủ nhận điều đó. Bất ngờ, Hải chộp cây kéo nhọn dùng để cắt thịt của một người bán hàng rong gần đó kẹp cổ Thanh đòi giết.Từ trước đến nay, Công an Tp Vũng Tàu đã giải cứu thành công, ngoạn mục rất nhiều vụ bắt cóc con tin và đe dọa tự tử. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đơn vị này đã thực hiện giải cứu 5 vụ, trong đó có 3 vụ đòi tự tử do "cắn" ma túy "đá" gây ảo giácTheo Nông Huyền Sơn (CAND)