Công an xã bị côn đồ xông vào nhà hành hung

Ngày 12.6, ông Lê Trường Lâm - Trưởng Công an xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa cho biết: Một nhóm côn đồ đã tấn công hai công an xã và đập phá nhà của phó công an xã này hôm 8.6.

Theo ông Lâm, khoảng 19 giờ 30 ngày 8.6 đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một nhóm thanh niên xã Hoằng Trường với 2 thanh niên xã Hoằng Hải, khiến 2 thanh niên xã Hoằng Hải bị thương nặng phải nhập viện. Anh Nguyễn Hữu Chúc - Phó Công an xã và anh Lê Hồng Thành (công an viên) đã đến hiện trường vụ tai nạn để lập biên bản. Trong lúc đang lập biên bản, thì bất ngờ Lê Văn Bình (SN 1992), trú tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường (là người gây tai nạn) cùng 3 thanh niên khác nhảy vào đánh anh Chúc và anh Thành tới tấp. Người dân xung quanh can ngăn nên bọn chúng bỏ đi. Sau đó, nhóm của Bình tiếp tục kéo vào Trạm Y tế xã đánh anh Chúc, anh Thành, và 2 thanh niên xã Hoằng Hải đang được cấp cứu. Sau đó bọn chúng còn gọi thêm hơn 10 thanh niên cầm gậy, gạch đá kéo đến đập phá và tấn công anh Chúc tại nhà riêng. Anh Trương Đình Phúc (anh rể của anh Chúc) sang can ngăn đã bị đánh trọng thương phải đưa đi cấp cứu. Công an huyện Hoằng Hóa đang điều tra vụ việc. Theo Hồng Đức (Dân Việt)