Công an xã bị tố đánh chết người

Theo Kỳ Nam (NLĐO)

Theo tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 5-7, Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh tiếp nhận hai ca cấp cứu gồm: Cao Văn Lệ (27 tuổi) và Cao Văn Tuyên (19 tuổi) cùng trú ở thôn Suối Lách, xã Khánh Trung- Khánh Vĩnh. Trong đó, anh Tuyên đã tử vong.Anh Cao Văn Lệ vào chiều 7-7 kể lại rằng cách đây khoảng 1 tháng, Lệ và Tuyên đi chơi thấy con heo con chạy rông nên bắt về nuôi. Sau đó, 2 anh bị Công an xã Khánh Trung mời làm việc. Đến ngày 5-7, cả hai bị mời lần thứ 2 nhưng do bận việc nên không đến đúng giờ. Khoảng 17 giờ, vừa lên trụ sở công an xã, cả hai chưa kịp nói gì đã bị 3 công an viên đánh bằng gậy. Họ đánh liên tục đến 20 giờ thấy Tuyên ngất mới dừng lại.Theo bác sĩ Văn Dũng - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh cho biết khi hai người mặc đồng phục công an xã đưa Tuyên đến bệnh viện cấp cứu thì anh này đã không còn mạch, không huyết áp và chết từ trước đó. Khoảng 30 phút sau, Cao Văn Lệ cũng được đưa đến bệnh viện và hiện được điều trị với tình trạng đa chấn thương, đau vùng bụng, tay chân.Chiều 7-7, phóng viên Báo Người Lao Động cùng một số phóng viên cơ quan báo chí trung ương và địa phương đến tác nghiệp tại địa bàn xã Khánh Trung và gia đình anh Cao Văn Tuyên thì bị một số người mặc đồng phục thuộc lực lượng dân quân tự vệ xã ngăn cản.Một người mặc thường phục, đội mũ bảo hiểm đi cùng dân quân tự vệ xã, tự xưng là “chỉ huy trưởng” xông đến, yêu cầu phóng viên ra khỏi khu vực nhà Tuyên vì đã được lệnh của cấp trên (!?). Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu nêu chức danh, họ tên, người này đã từ chối và tiếp tục có hành vi ngăn cản phóng viên tác nghiệp theo quy định.