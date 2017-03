Công an xã bị tố dùng súng "giải quyết" vụ vi phạm giao thông

Theo trình bày của anh Lê Đình Kết và anh Trần Xuân Thắng (đều là nhân viên Công ty TNHH MTV Cường Thịnh Phát, trụ sở tại KCN Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai), vào khoảng 23 giờ tối 20/3, hai anh điều khiển xe máy về công ty mà không đội mũ bảo hiểm. Về gần đến nơi, họ phát hiện có một nhóm người đuổi theo nên tăng tốc bỏ chạy.

Về đến công ty, họ gọi bảo vệ mở cửa gấp và thông báo với bảo vệ là anh Trần Ngọc Sơn rằng có người đuổi theo. Tưởng là có cướp, anh Sơn chạy vào phòng lấy cây rựa dùng để phát cỏ ra tự vệ.

Một lúc sau, nhóm người trên đẩy cổng đi vào công ty thì cả 3 người mới biết đó là công an và dân quân tự vệ, nên chạy vào khu vực sản xuất. Thấy 3 người bỏ chạy, các cán bộ công an vào nhà máy tìm kiếm.

Nghe thấy tiếng ồn, ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc công ty - và một số nhân viên chạy ra, thì được công an thông báo: có 3 tội phạm trốn vào đây. Sau khi xác minh, ông Cường biết nhân viên của mình đã vi phạm luật giao thông nên nói với công an cứ dắt xe về, sáng mai sẽ lên công an xã tường trình sự việc.

Ông Cường kể lại sự việc với PV

Nghe vậy, một phó công an xã liền rút súng trong người ra, một người khác thì cầm súng AK lên đạn rồi chĩa vào nhóm người phía công ty ông Cường và hỏi: "Tụi bây muốn gì?". Thấy vậy ông Cường xoa dịu: “Các anh có gì từ từ nói chuyện”. Vừa dứt lời, ông Cường bị khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu.

Cánh cửa phòng bảo vệ bị công an đập vỡ và một phần tường bị đạn bắn vào

Biết sự việc ngày càng căng thẳng, anh Thắng liền đi ra trình bày về việc đi xe không đội mũ bảo hiểm, lập tức bị công an viên và dân quân tự vệ đánh tới tấp. Bị đánh đau, anh Thắng vùng chạy vào phòng bảo vệ đóng cửa trốn, nhưng bị các cán bộ dùng dùi cui và báng súng đập vỡ cửa kính để mở cửa vào. Không dừng lại đó, nhóm công an xã này còn dùng súng bắn vào phòng.

Mở được cửa vào, nhóm công an xã Trà Đa lôi anh Thắng ra ngoài, dùng báng súng đánh liên tục vào bụng khiến anh Thắng ngất xỉu.

Khi thấy anh Sơn từ khu vực chế biến đi lên, nhóm công an xã và dân quân tiếp tục bắt giữ anh Sơn, dùng báng súng đánh, đấm đá anh Sơn; mặc cho ông Cường và các nhân viên khác van xin.

Vỏ đạn nằm lại hiện trường vụ việc

Đánh người xong, công an và dân quân xã Trà Đa còng tay anh Thắng và anh Sơn về trụ sở công an xã và tiếp tục đánh đập. Đánh xong, công an áp giải anh Sơn về nhà máy để lấy 2 cây rựa. Lúc này công an 113 cũng có mặt để tiến hành xác minh vụ việc.

Vết thương trên người anh Sơn

Ngoài anh Thắng và anh Sơn bị đánh, anh Kết bị mời về trụ sở công an xã và cũng bị các công an viên đánh tới tấp.

Nhận được tin báo, ông Trần Xuân Thám - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Thịnh Phát - đến trụ sở công an xin bảo lãnh cho các nhân viên công ty để đưa đi cấp cứu song mãi đến 2 giờ ngày 21/3, công an xã mới cho ông Thám bảo lãnh anh Thắng về. 2 tiếng sau, công an xã điện thoại cho ông Cường đến đưa anh Sơn đi cấp cứu. Còn anh Kết thì mãi đến 7h30’ cùng ngày mới được cho về trong tình trạng toàn thân đau đớn.

Vết thương ở đầu anh Thắng

Chiều 21/3, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, bệnh nhân Sơn và Thắng bị ngất xỉu do bị chấn động quá mạnh. Bệnh nhân Trần Xuân Thắng nhập viện trong tình trạng có vết thương ở đầu, vết thương bên thái dương phải dài 4cm. Kết luận ban đầu: sang chấn đầu và sang chấn ngực; bệnh nhân Phạm Ngọc Sơn nhập viện trong tình trạng có vết thương vùng chẩm, vết thương đầu, bầm mắt phải. Kết luận ban đầu: sang chấn đầu, sang chấn ngực.

Lịch công tác của Công an xã Trà Đa

Trước thông tin tố cáo trên, chúng tôi đến trụ sở Công an xã Trà Đa tìm hiểu thực hư thì được biết ông Lê Ngọc Tường - Trưởng Công an xã - vừa được cho nghỉ sáng 21/3. Chúng tôi gọi vào số điện thoại của ông Tường thì không liên lạc được. Nhìn vào bảng phân công lịch trực được biết, ông Tường được phân công trực vào đêm 20/3 và rạng sáng 21/3. Còn ông Thành - Phó Công an xã - cho biết ông không có mặt ở nơi xảy ra vụ việc nên không biết gì (!). Việc người dân tố cáo lực lượng chức trách của xã Trà Đa đánh người vẫn đang được điều tra, chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Phóng viên hỏi họ tên đầy đủ của ông Thành thì ông này bỏ đi và không nói gì.

Ông Nguyễn Đình Thức - Chủ tịch UBND xã Trà Đa - cho biết, sự việc trên ông đã biết. Sáng 21/3, công an xã đã báo lại: Vào lúc 23h30’ ngày 20/3, công an xã đi tuần tra, phát hiện 2 thanh niên đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu họ dừng xe nhưng họ không chấp hành. Khi công an đến Công ty Cường Thịnh Phát thì các thanh niên trên mang 3 cây mã tấu ra "tiếp". Hiện tang vật vẫn đang ở trụ sở công an xã.

Sau đó ông này nói: “Có gì qua công an xã mà lấy thông tin, tôi bận đi họp ở thôn”.

Vụ việc này sẽ được chúng tôi tìm hiểu và tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Theo Thiên Thư (Dân trí)