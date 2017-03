Công an xã đánh người cho... bõ ghét

Trưa 4-4, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) xác nhận hiện UBND xã cùng công an huyện đang xác minh làm rõ đơn tố giác công an xã đánh người của hai người dân đang chăn vịt trên địa bàn xã.

Theo ông Nguyễn Đinh Út (SN 1974, ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An), lúc 22 giờ ngày 29-3, một nhóm công an xã Thái Bình Trung đến kiểm tra hành chính nơi nuôi vịt của ông tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung. Ông Út nuôi gần 10.000 con vịt thịt nên thuê thêm anh Thạch Nghiệu (SN 1980, ngụ Bạc Liêu) và hai người nữa phụ việc. Sau khi kiểm tra giấy CMND, nhận dạng người, công an xã Thái Bình Trung mời ông Út và anh Nghiệu về trụ sở làm việc. “Nếu có vi phạm điều gì thì công an lập biên bản, ghi lời khai chúng tôi, thế nhưng họ không làm việc đó mà thay nhau đánh đá vào hai chúng tôi” - ông Út kể. Do ông Út bị chấn thương nặng, vợ ông Út gặp xin công an để chở ông đi bệnh viện huyện cấp cứu. Còn anh Nghiệu tiếp tục bị giữ cho đến sáng, sau đó cũng phải nhập viện do đa chấn thương. Anh Nghiệu cho biết: “Công an cho rằng tôi khai không đúng thời gian lưu trú, không đúng địa chỉ nơi ở nên…đánh cho bõ ghét”. Anh Nghiệu bị chấn thương khá nặng, đến sáng 4-4 vẫn còn nằm cấp cứu tại bệnh viện huyện Vĩnh Hưng. Ông Học cho rằng, nếu đúng công an xã đánh người thì phải xử lý nghiêm khắc và nếu gây thương tích nặng phải xử lý đúng quy định pháp luật.

Theo H.Minh (NLĐO)