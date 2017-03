Công an xã “hỏi cung”, một học sinh hoảng loạn

Theo đơn tố cáo, ngày 25-2, bà Trần Thị Tuyết ở cùng xã bị trộm vào nhà lấy vàng, tiền. Nghi ngờ Nam và Nguyễn Văn Đức (học cùng lớp với Nam), công an xã đến trường đưa hai em về trụ sở UBND xã. Do bị dọa đánh và bỏ tù, Đức khai “Nam lấy trộm vàng, tiền của bà Tuyết”, sau đó Đức được thả. Công an xã đã ghi âm lời khai của Đức, bật cho Nam nghe và đe nẹt phải thành khẩn nhận tội. Sau khi bị “hỏi cung”, Nam về nhà hoảng loạn, không dám đến trường một mình.

Cuối tháng 3, Công an huyện Tân Kỳ đã điều tra thủ phạm vụ trộm chính là con rể bà Tuyết. Công an xã Đồng Văn đã đến gia đình em Nam xin lỗi. Mẹ Nam cho biết em vẫn đang bị sốc nặng.