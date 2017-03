Công an xã Nhân Cơ tích cực phòng chống tội phạm

Phá nhiều vụ án

Việc phát hiện, triệt phá một nhóm chuyên trộm chó, thu giữ 20 con chó là một trong nhiều thành tích mà Công an xã Nhân Cơ đã lập được trong thời gian qua. Quyền Trưởng Công an xã Nhân Cơ, ông Nguyễn Hữu Bình cho biết “ trước tình trạng mất trộm chó của người dân diễn ra liên tục trong thời gian dài, Công an xã đã lên phương án, triển khai lực lượng triệt phá, phát hiện tại một quán thịt chó ở thôn 3, xã Nhân Cơ có tập kết rất nhiều chó, nghi là do trộm cắp mà có, nên chúng tôi đã tổ chức lực lượng mật phục, theo dõi.

Đến gần sáng, có hai đối tượng lạ mặt đi trên xe gắn máy chạy vào quán , phía sau có chở theo một bao tải to, lực lượng công an xã đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 đối tượng Dũng và Sanh vừa đi bắt trộm chó của người dân về, thu giữ tang vật là 20 con chó cùng với một súng điện tử tự chế để bắt chó. 2 ngày sau trên đường tuần tra, lực lượng Công an xã Nhân Cơ tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp chó, thu giữ 3 con chó.

Hay mới đây, trước thực trạng mất trộm cà phê tươi diễn ra trước mùa thu họach của bà con, gây mất ANTT, lực lượng Công an xã đã thành lập các tổ bảo vệ, đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát. Qua công tác này, lực lượng Công an xã đã phát hiện một nhóm đối tượng đang dùng xe máy vận chuyển cà phê tươi đi tiêu thụ ở khu vực thôn 9. Công an đã triển khai truy đuổi, các đối tượng đã vứt một xe máy và 5 bao cà phê tươi với trọng lượng hơn 300kg lại rồi tẩu thoát.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, nắm tình hình, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đầu năm 2011 đến nay, Công an xã Nhân Cơ đã trực tiếp và phối hợp với lực lượng Công an cấp trên phát hiện, điều tra hơn 10 vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Trong đó, phải kể đến việc điều tra, làm rõ 3 vụ trộm, thu hồi 24 triệu đồng cùng 4,5 chỉ vàng để trả lại cho người dân. Ngoài ra, công an xã còn xử lý hành chính 7 vụ gây rối trật tự, 1 vụ đánh bạc, tịch thu 8,5 triệu đồng. Nhiều người dân trên địa bàn xã Nhân Cơ cho biết: Việc công an xã khám phá, điều tra, ngăn chặn những vụ việc như trộm cắp chó, gà, gây rối trật tự công cộng rất có ý nghĩa đối với cuộc sống của người dân chúng tôi. Mặc dù những vụ mất trộm chỉ là những tài sản có giá trị thấp, nhưng ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn. Lực lượng công an xã luôn bám sát địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm cho xóm làng được bình yên, người dân tin tưởng, yên tâm làm ăn cũng như sẵn sàng tham gia phòng, chống tội phạm”.

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ

Nhân Cơ là một xã có địa bàn rộng, khá phức tạp về an ninh trật tự, đây là nơi có khu công nghiệp với nhiều doanh nghiệp, cơ quan đóng chân trên địa bàn, lại giáp ranh với thị xã Gia Nghĩa, hàng năm thu hút nhiều lao động từ nơi khác về đây làm ăn, trong đó có không ít đối tượng lẩn trốn truy nã, phạm pháp, gây khó khăn cho công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.Công an xã Nhân Cơ đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các đoàn thể tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi đến từng người dân nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác cũng như phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tự giác giao nộp vũ khí cho cơ quan chức năng. Đồng thời, lực lượng công an xã còn phối hợp với gia đình và nhà trường giáo dục các em học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội, xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, thôn bon không có tệ nạn xã hội...

Đến nay, ngoài gần 13 công an viên phụ trách rải đều khắp toàn xã, thì tại mỗi thôn, bon đều có một tổ an ninh và một tổ tự quản với mỗi tổ có khoảng 63 thành viên xung kích giữ gìn an ninh trật tự. Trong thời gian qua, lực lượng Công an xã và các tổ an ninh, tự quản luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc tuần tra, giữ gìn ANTT tại địa phương. Ngoài ra, lực lượng Công an xã còn tranh thủ những người có uy tín trong thôn, bon đến tận nhà, gặp từng người tuyền truyền cho bà con biết về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để bà con nâng cao cảnh giác, phối hợp với lực lượng Công an giữ vững ANTT tại địa phương.

Đánh giá về vai trò cũng như những đóng góp quan trọng của lực lượng công an xã trong thời gian qua, ông Lê Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ cho biết: “ Với sự cố gắng, vượt khó của lực lượng công an xã nên trong những năm qua, từ một xã phức tạp về ANTT, đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, các tai tệ nạn xã hội đã được kiềm chế và đẩy lùi, đời sống của bà con các dân tộc trên địa bàn xã luôn được đảm bảo, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế”.



Theo Minh Quỳnh (CATP)