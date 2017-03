Công an xã nổ súng khống chế kẻ cầm dao dọa đâm người

(PL)- Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Chau Sum (29 tuổi, quê An Giang) về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời tiến hành giám định tâm thần cho nghi can này.

Khoảng 20 giờ tối 31-3, Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh nhận được tin báo Sum cầm dao đe dọa, gây rối tại khu lưu trú công nhân của Công ty Giày Khải Hoàn. Công an xã cử anh Nguyễn Duy Phương (công an viên) và hai dân phòng đến hiện trường. Khi đến nơi, thấy Sum đang cầm dao dọa nhiều người nên anh Phương dùng gậy cao su đánh văng dao xuống đất. Tuy nhiên, Sum tiếp tục lấy kéo xông tới đâm anh Phương. Mặc dù anh Phương rút súng bắn chỉ thiên ba phát để cảnh cáo nhưng Sum vẫn hung hãn lao tới. Khi Sum áp sát, giằng co, anh Phương đã nổ súng, đạn bắn trúng vào bên hông người Sum. Không dừng lại ở đó, Sum cầm chai nhựa bên trong đã chuẩn bị sẵn nước ớt xịt vào mặt anh Phương.Cùng lúc, hai dân phòng và bảo vệ công ty đã đến hỗ trợ mới khống chế được Sum. Nghi vấn Sum gây án trong tình trạng tâm thần không bình thường nên Công an huyện Bình Chánh đã đề xuất đưa Sum đi giám định. H.TUYẾT