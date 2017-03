Công an xã tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Đoàn thể và người dân đến viếng đám tang anh Đạt.

Đại diện Công an huyện Tiên Du cho biết, vào 19h30 ngày 22-9, tại thôn Trung đã xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên thôn Thượng và thôn Trung của xã này. Nhận được tin báo, Trưởng công an xã Cảnh Hưng, ông Nguyễn Đình Khoáng đã chỉ đạo phân công 3 công an viên và 2 dân phòng của xã đến hiện trường giải quyết vụ việc, trong đó có anh Nguyễn Công Đạt, SN 1979, là công an viên của xã.

Khi đang giải quyết vụ xô xát, do nhóm đối tượng manh động chống trả, anh Nguyễn Công Đạt bị một đối tượng dùng gậy sắt tấn công vào đầu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên anh Đạt đã tử vong ngay sau đó.

Trong quá trình giải quyết vụ xô xát, mặc dù các đối tượng có hung khí chống trả quyết liệt nhưng tổ công tác cũng đã bắt giữ được 1 đối tượng đã tấn công anh Đạt.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Du phối hợp lực lượng chức năng, Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Truy nã tội phạm khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, với sự quyết tâm cao, đến 3h30 sáng ngày 23-9, lực lượng chức năng đã bắt giữ được toàn bộ nhóm đối tượng.

Sáng nay 23-9, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, công an tỉnh Bắc Ninh, công an huyện Tiên Du và các đơn vị trong tỉnh đã đến hỗ trợ chia buồn với gia đình anh Đạt.

Được biết, anh Đạt là con liệt sĩ, vợ làm nhân viên trại dưỡng lão tại chùa Phật Tích. Anh có hai con gái còn nhỏ, cháu lớn mới 5 tuổi, cháu bé mới hơn 1 tuổi.