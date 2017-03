Công an xin lỗi dân vì “còng tay trái phép”

Trung tá Phạm Ngọc Dũng, trưởng Công an thị trấn Dĩ An, cũng đã trả lại cho anh Mười chiếc xe máy và một máy cắt sắt. Văn bản làm việc ghi rõ: “Công an thị trấn Dĩ An xin lỗi gia đình anh Mười cùng tập thể bà con tổ 12 về việc xảy ra do công an giải quyết không đúng, gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín và kinh tế gia đình anh Mười”.



Công an viên Nguyễn Thanh Nghĩa, người trực tiếp còng tay anh Mười, cũng đã xin lỗi về hành vi sai trái của mình.Trao đổi với phóng viên, anh Bùi Quốc Mười chưa hết bàng hoàng kể lại: “Ngày 16-12-2010, khi tôi đi làm ở Sóc Trăng về thì bất ngờ bị một số công an và dân quân thị trấn Dĩ An ập vào nhà và bắt tất cả phải đứng im. Tôi không hiểu chuyện gì thì một công an viên tên Nguyễn Thanh Nghĩa sai người lục soát khắp nhà rồi thu giữ một con dao dài khoảng 60cm ở đống sắt vụn, không có cán cầm, đã gỉ sét do vợ tôi lượm về bán vé chai.



Sau đó, anh Nghĩa còng tay cháu vợ tôi là Nguyễn Văn Phương và yêu cầu cả tôi về trụ sở công an thị trấn. Tại đây tôi cũng bị còng và treo tay lên khung cửa sổ. Sau đó, anh Nghĩa còn đưa tôi qua một phòng khách và nói: “Khung hình phạt của mày là 8 triệu” và yêu cầu tôi nộp tiền mới được về. Rồi anh Nghĩa lập biên bản quy tội tôi “tàng trữ vũ khí thô sơ với số lượng nhỏ mà không có giấy phép”.Anh Mười cho biết thêm: “Anh Nghĩa còn tát tôi hai cái vào mặt và cho người đến lục soát nhà, lấy xe máy, máy cắt sắt trong khi chỉ có ba cháu nhỏ ở nhà.



Đến 23g hôm đó, anh Nghĩa mới chịu thả tôi ra”.Trung tá Phạm Ngọc Dũng cho hay: “Sau khi sự việc xảy ra tôi cũng đã có đầy đủ hồ sơ để xử lý vụ việc một cách nghiêm túc. Cách đây khoảng một tháng, người làm của anh Mười có lời qua tiếng lại rồi xô xát, đánh nhau với hàng xóm.



Ngày 16-12-2010, công an viên Nguyễn Thanh Nghĩa có đến nhà anh Mười kiểm tra và thu giữ một thanh sắt hình mã tấu. Sau đó, anh Nghĩa có mời anh Mười về trụ sở công an thị trấn làm việc. Tại đây anh Nghĩa đã còng tay anh Mười lên cửa sổ. Việc vi phạm hành chính mà còng tay như thế là sai. Mặt khác, việc xuống nhà anh Nghĩa lục soát, thu giữ xe máy và máy cắt sắt với mục đích làm vật ràng buộc để xử phạt hành chính như thế cũng chưa đúng. Việc anh Mười cho rằng anh Nghĩa có tát anh Mười thì anh Nghĩa không thừa nhận hành động này.



Trước đó, đích thân tôi đã đến nhà xin lỗi anh Mười về những hành vi của công an viên gây ra. Qua sự việc này tôi cũng lấy làm tiếc và rút kinh nghiệm cho công an thị trấn về thái độ và cách xử lý công việc”.





