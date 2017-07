Công an xử lý người phụ nữ lăng mạ CSGT

Ngày 18-7, Công an phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết: Hồ sơ vụ bà Trịnh Thị Thùy Dương, người phụ nữ vi phạm giao thông đã túm cổ áo, dùng những lời lẽ thô tục nhục mạ trung úy CSGT, đã được chuyển đến Công an quận Bình Thạnh thụ lý theo thẩm quyền.

Bà Dương (quê Hà Nội, tạm trú tại chung cư phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) bị công an phường lập hồ sơ về hành vi có lời nói, hành động lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Theo báo cáo ban đầu gửi Công an quận Bình Thạnh, lúc 18 giờ 10 ngày 17-7, Công an phường 25 nhận được tin báo của Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) rằng trước địa chỉ 16 Ung Văn Khiêm có xảy ra vụ cản trở người thi hành công vụ. Lập tức, công an phường đã cử cán bộ ra ghi nhận.



Bà Dương lăng mạ, giằng gậy của CSGT trước mặt nhiều người. (Ảnh cắt từ clip trên Facebook)

Trước đó, Trung úy Nguyễn Quốc V. (thuộc Đội CSGT Hàng Xanh) đang điều tiết giao thông trên đường Ung Văn Khiêm thì phát hiện ô tô biển số 51A-429.87 do bà Dương đi lấn sang chiều ngược lại. Thấy vậy, Trung úy V. có dùng gậy điều tiết giao thông để ra hiệu bà Dương chạy đúng làn nhưng vô tình để gậy va trúng vào kính cửa bên trái ô tô của bà Dương.

Bà Dương đã xuống xe, đến chỗ Trung úy V. và có những lời lẽ xưng hô “mày, tao”, văng tục, nắm áo Trung úy V. để xem bảng tên, giằng gậy điều tiết. Khi Công an phường 25 đến nơi thì sự việc đã diễn ra xong.

Đến khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, bà Dương đã tự đến công an phường nhận lỗi. Bà cho là do bản tính nóng nảy cùng với việc đang chờ đón con nhỏ nên khi thấy gậy điều tiết giao thông va vào kính xe đã không giữ được bình tĩnh, có lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Trung úy V.

Xem xét tính chất hành vi vi phạm của bà Trịnh Thị Thùy Dương, Công an phường 25 đã cho gia đình bảo lãnh, cam kết đảm bảo sẽ có mặt làm việc khi có yêu cầu và để bà về chăm sóc con nhỏ.

Liên quan đến hành vi chạy xe lấn vào làn ngược chiều, gây cản trở giao thông của bà Dương có dấu hiệu của việc vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Đội CSGT Hàng Xanh cho hay là không xử lý hành vi này.

Lý giải việc không xử lý hành vi vi phạm giao thông của bà Dương, lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh cho biết: Lúc xảy ra sự việc là đang giờ cao điểm, giao lộ Ung Văn Khiêm - Nguyễn Xí ùn tắc. “Trung úy V. đến nơi để điều tiết giao thông chứ không phải đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường, không phải đang xử lý hành vi vi phạm giao thông. Khi xảy ra vụ việc, Trung úy V. báo về đội để liên lạc công an phường đến hỗ trợ, xử lý hành vi chửi CSGT của bà Dương. CSGT không lập biên bản, không xử lý hành vi vi phạm giao thông của bà này” - vị lãnh đạo cho biết.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào chiều tối 17-7, một clip xuất hiện trên mạng xã hội thể hiện hình ảnh một phụ nữ túm cổ áo một chiến sĩ CSGT và có nhiều lời nói tục tĩu lăng mạ CSGT này. Clip lan truyền chóng mặt kèm nhiều lời bình phẩm không hay về hành vi của người phụ nữ.